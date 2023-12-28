В Якутии пассажирский самолет промахнулся мимо взлетной полосы

В Якутии самолет с 30 пассажирами сел на реку
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Прибытие рейса из Амстердама в Кольцово с цветами на борту. Екатеринбург, снег, взлетная полоса, самолет
На борту находилось 30 пассажиров, в том числе двое детей Фото:

Пассажирский самолет Ан-24 «Полярных авиалиний» промахнулся мимо взлетной полосы в Якутии. Пилот сел на реку, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел возле поселка Зырянка. На борту находилось 30 пассажиров, в том числе двое детей, и четыре члена экипажа. Никто не пострадал.

Самолет Ан-24 выполнял рейс по маршруту Якутск — Зырянка — Среднеколымск. По данному факту проводится проверка, пишет Shot.

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Пассажирский самолет Ан-24 «Полярных авиалиний» промахнулся мимо взлетной полосы в Якутии. Пилот сел на реку, сообщает РЕН ТВ. Инцидент произошел возле поселка Зырянка. На борту находилось 30 пассажиров, в том числе двое детей, и четыре члена экипажа. Никто не пострадал. Самолет Ан-24 выполнял рейс по маршруту Якутск — Зырянка — Среднеколымск. По данному факту проводится проверка, пишет Shot.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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