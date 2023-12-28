В Якутии пассажирский самолет промахнулся мимо взлетной полосы

На борту находилось 30 пассажиров, в том числе двое детей
Пассажирский самолет Ан-24 «Полярных авиалиний» промахнулся мимо взлетной полосы в Якутии. Пилот сел на реку, сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошел возле поселка Зырянка. На борту находилось 30 пассажиров, в том числе двое детей, и четыре члена экипажа. Никто не пострадал.
Самолет Ан-24 выполнял рейс по маршруту Якутск — Зырянка — Среднеколымск. По данному факту проводится проверка, пишет Shot.
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