В Якутии пассажирский самолет промахнулся мимо взлетной полосы

В Якутии самолет с 30 пассажирами сел на реку

28 декабря 2023 в 07:24 Размер текста - 17 +

На борту находилось 30 пассажиров, в том числе двое детей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Пассажирский самолет Ан-24 «Полярных авиалиний» промахнулся мимо взлетной полосы в Якутии. Пилот сел на реку, сообщает РЕН ТВ. Инцидент произошел возле поселка Зырянка. На борту находилось 30 пассажиров, в том числе двое детей, и четыре члена экипажа. Никто не пострадал. Самолет Ан-24 выполнял рейс по маршруту Якутск — Зырянка — Среднеколымск. По данному факту проводится проверка, пишет Shot.

Пассажирский самолет Ан-24 «Полярных авиалиний» промахнулся мимо взлетной полосы в Якутии. Пилот сел на реку, сообщает РЕН ТВ. Инцидент произошел возле поселка Зырянка. На борту находилось 30 пассажиров, в том числе двое детей, и четыре члена экипажа. Никто не пострадал. Самолет Ан-24 выполнял рейс по маршруту Якутск — Зырянка — Среднеколымск. По данному факту проводится проверка, пишет Shot.