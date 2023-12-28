В России на четверть подорожали подержанные японские автомобили

Средняя стоимость поддержанных японских автомобилей в России выросла до 27%. Об этом рассказала представитель автопортала «Дром» Татьяна Макеева.
«За полгода стоимость японских подержанных автомобилей, которые не вошли в список запрещенных для ввоза в Россию, выросла на 21%. <…> Стоимость авто без пробега возросла до 27%», — рассказала Татьяна Макеева. Ее слова приводит пресс-служба «Дрома». Средняя цена увеличилась почти на 300 тысяч рублей, подчеркнула аналитик.
Летом этого года правительство Японии запретило экспортировать в Россию машины с объемом двигателя выше 1,9 литра в рамках санкций. Причем до этого страна увеличивала экспорт автомобилей в РФ почти в два раза.
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