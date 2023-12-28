В России на четверть подорожали подержанные японские автомобили

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Автомобиль Тойота Рав-4 на улицах города. Екатеринбург, toyota, тойота, автомобили, рав-4, rav-4
В России увеличились цены на японские автомобили практически на 300 тысяч рублей, передают аналитики «Дром» Фото:

Средняя стоимость поддержанных японских автомобилей в России выросла до 27%. Об этом рассказала представитель автопортала «Дром» Татьяна Макеева.

«За полгода стоимость японских подержанных автомобилей, которые не вошли в список запрещенных для ввоза в Россию, выросла на 21%. <…> Стоимость авто без пробега возросла до 27%», — рассказала Татьяна Макеева. Ее слова приводит пресс-служба «Дрома». Средняя цена увеличилась почти на 300 тысяч рублей, подчеркнула аналитик.

Летом этого года правительство Японии запретило экспортировать в Россию машины с объемом двигателя выше 1,9 литра в рамках санкций. Причем до этого страна увеличивала экспорт автомобилей в РФ почти в два раза.

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Средняя стоимость поддержанных японских автомобилей в России выросла до 27%. Об этом рассказала представитель автопортала «Дром» Татьяна Макеева. «За полгода стоимость японских подержанных автомобилей, которые не вошли в список запрещенных для ввоза в Россию, выросла на 21%. <…> Стоимость авто без пробега возросла до 27%», — рассказала Татьяна Макеева. Ее слова приводит пресс-служба «Дрома». Средняя цена увеличилась почти на 300 тысяч рублей, подчеркнула аналитик. Летом этого года правительство Японии запретило экспортировать в Россию машины с объемом двигателя выше 1,9 литра в рамках санкций. Причем до этого страна увеличивала экспорт автомобилей в РФ почти в два раза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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