В России на четверть подорожали подержанные японские автомобили

28 декабря 2023 в 09:06 Размер текста - 17 +

В России увеличились цены на японские автомобили практически на 300 тысяч рублей, передают аналитики «Дром» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Средняя стоимость поддержанных японских автомобилей в России выросла до 27%. Об этом рассказала представитель автопортала «Дром» Татьяна Макеева. «За полгода стоимость японских подержанных автомобилей, которые не вошли в список запрещенных для ввоза в Россию, выросла на 21%. <…> Стоимость авто без пробега возросла до 27%», — рассказала Татьяна Макеева. Ее слова приводит пресс-служба «Дрома». Средняя цена увеличилась почти на 300 тысяч рублей, подчеркнула аналитик. Летом этого года правительство Японии запретило экспортировать в Россию машины с объемом двигателя выше 1,9 литра в рамках санкций. Причем до этого страна увеличивала экспорт автомобилей в РФ почти в два раза.

Средняя стоимость поддержанных японских автомобилей в России выросла до 27%. Об этом рассказала представитель автопортала «Дром» Татьяна Макеева. «За полгода стоимость японских подержанных автомобилей, которые не вошли в список запрещенных для ввоза в Россию, выросла на 21%. <…> Стоимость авто без пробега возросла до 27%», — рассказала Татьяна Макеева. Ее слова приводит пресс-служба «Дрома». Средняя цена увеличилась почти на 300 тысяч рублей, подчеркнула аналитик. Летом этого года правительство Японии запретило экспортировать в Россию машины с объемом двигателя выше 1,9 литра в рамках санкций. Причем до этого страна увеличивала экспорт автомобилей в РФ почти в два раза.