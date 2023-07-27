27 июля 2023

Япония запретила ввозить в Россию авто с мощными и гибридными двигателями

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Автомобиль Тойота Рав-4 на улицах города. Екатеринбург, toyota, тойота, автомобили, рав-4, rav-4
Япония запретила экспортировать в Россию автомобили с двигателем выше 1,9 литров, заявил Ясутоси Нисимура Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Правительство Японии запретило экспортировать в Россию машины с объемом двигателя выше 1,9 литра. Об этом сообщил министр экономики, торговли и промышленности страны Ясутоси Нисимура во время общения с журналистами, отметив, что ограничения коснутся также машин с гибридным двигателями.

«Экспорт в Россию автомобилей объемом более 1900 кубических сантиметров, легковых автомобилей с гибридными двигателями, крупногабаритных шин и так далее будет запрещен с 9 августа», — заявил Ясутоси Нисимура, его слова приводит Reuters. Нисимура отметил, что Япония продолжает поддерживать антироссийские санкции.

Новость по теме
Какие автомобили можно купить в России в 2023 году. Инфографика

Однако ранее в Японии сообщали, что экспорт автомобилей в Россию увеличился в апреле 2023 года на 77% в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году. Такой рост обусловлен тем, что национальная валюта Японии упала по отношению к доллару, а также операциями Центрального банка страны. Тогда партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто отмечал, что Япония — один из главных источников б/у машин для россиян, передает RT.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Правительство Японии запретило экспортировать в Россию машины с объемом двигателя выше 1,9 литра. Об этом сообщил министр экономики, торговли и промышленности страны Ясутоси Нисимура во время общения с журналистами, отметив, что ограничения коснутся также машин с гибридным двигателями. «Экспорт в Россию автомобилей объемом более 1900 кубических сантиметров, легковых автомобилей с гибридными двигателями, крупногабаритных шин и так далее будет запрещен с 9 августа», — заявил Ясутоси Нисимура, его слова приводит Reuters. Нисимура отметил, что Япония продолжает поддерживать антироссийские санкции. Однако ранее в Японии сообщали, что экспорт автомобилей в Россию увеличился в апреле 2023 года на 77% в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году. Такой рост обусловлен тем, что национальная валюта Японии упала по отношению к доллару, а также операциями Центрального банка страны. Тогда партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто отмечал, что Япония — один из главных источников б/у машин для россиян, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...