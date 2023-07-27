Япония запретила ввозить в Россию авто с мощными и гибридными двигателями

28 июля 2023 в 07:55 Размер текста - 17 +

Япония запретила экспортировать в Россию автомобили с двигателем выше 1,9 литров, заявил Ясутоси Нисимура Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Правительство Японии запретило экспортировать в Россию машины с объемом двигателя выше 1,9 литра. Об этом сообщил министр экономики, торговли и промышленности страны Ясутоси Нисимура во время общения с журналистами, отметив, что ограничения коснутся также машин с гибридным двигателями. «Экспорт в Россию автомобилей объемом более 1900 кубических сантиметров, легковых автомобилей с гибридными двигателями, крупногабаритных шин и так далее будет запрещен с 9 августа», — заявил Ясутоси Нисимура, его слова приводит Reuters . Нисимура отметил, что Япония продолжает поддерживать антироссийские санкции. Новость по теме Какие автомобили можно купить в России в 2023 году. Инфографика Однако ранее в Японии сообщали, что экспорт автомобилей в Россию увеличился в апреле 2023 года на 77% в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году. Такой рост обусловлен тем, что национальная валюта Японии упала по отношению к доллару, а также операциями Центрального банка страны. Тогда партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто отмечал, что Япония — один из главных источников б/у машин для россиян, передает RT.

Правительство Японии запретило экспортировать в Россию машины с объемом двигателя выше 1,9 литра. Об этом сообщил министр экономики, торговли и промышленности страны Ясутоси Нисимура во время общения с журналистами, отметив, что ограничения коснутся также машин с гибридным двигателями. «Экспорт в Россию автомобилей объемом более 1900 кубических сантиметров, легковых автомобилей с гибридными двигателями, крупногабаритных шин и так далее будет запрещен с 9 августа», — заявил Ясутоси Нисимура, его слова приводит Reuters. Нисимура отметил, что Япония продолжает поддерживать антироссийские санкции. Однако ранее в Японии сообщали, что экспорт автомобилей в Россию увеличился в апреле 2023 года на 77% в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году. Такой рост обусловлен тем, что национальная валюта Японии упала по отношению к доллару, а также операциями Центрального банка страны. Тогда партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто отмечал, что Япония — один из главных источников б/у машин для россиян, передает RT.