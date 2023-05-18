Япония увеличила поставки автомобилей в Россию почти в два раза

Директор «Альфа-Форекс» Дронов: в апреле экспорт японских автомобилей в РФ вырос на 77%

19 мая 2023 в 02:50 Размер текста - 17 +

По мнению автоэкспертов, товарооборот России с Японией расширяется из-за развития экономических связей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Экспорт японских автомобилей в Россию вырос на 77% в апреле 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствует статистика Минфина Японии. Российские аналитики подчеркивают, что такой рост свидетельствует о том, что страна все еще обладает ресурсами для преодоления санкционного давления Запада. «Причиной повышения на 77% экспорта автомобилей из Японии в Россию в апреле 2023 года стал валютный фактор Прежде всего следует отметить падение иены к доллару. <…> Основной тренд падения пришелся на период с января 2021 года по октябрь 2022 года. Это было вызвано игрой на повышение учетной ставки ФРС до 5—5,25%, в то время как японский банк поддерживал отрицательную ключевую ставку в размере −0,1%», — пояснил управляющий директор «Альфа-Форекс» Кирилл Дронов в интервью «Известиям». С ним соглашается руководитель направления «Промышленность» Института технологий нефти и газа Ольга Орлова. По ее словам, расширение товарооборота с Японией, особенно в секторе автомобилестроения и продажи, можно объяснить также конкурентоспособностью японских товаров. «Российский рынок представляет интерес для японских компаний в силу своих ресурсов и потенциала роста. Япония имеет передовые технологии и инновации, которые могут способствовать развитию отраслей в России», — отметила собеседница издания. В исследовании современного российского авторынка, которое ранее проводила компания «ВТБ Лизинг», сказано, что в стране в 2023 году доля китайских автомобилей может превысить 50%. По данным компании, самыми популярными среди бизнесменов в 2022 году стали автомобили Mercedes-Benz E-class, BMW X5 и Mercedes-Benz GLS. Ряд государств ввели против России жесткие санкции из-за начавшейся на Украине спецоперации. В частности, в декабре Евросоюз ввел девятый пакет ограничений в отношении Москвы. В него попали 168 организаций, связанных с военно-промышленным комплексом. Лидер РФ Владимир Путин поручал обеспечить стабильную работу автомобильных заводов в стране. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Экспорт японских автомобилей в Россию вырос на 77% в апреле 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствует статистика Минфина Японии. Российские аналитики подчеркивают, что такой рост свидетельствует о том, что страна все еще обладает ресурсами для преодоления санкционного давления Запада. «Причиной повышения на 77% экспорта автомобилей из Японии в Россию в апреле 2023 года стал валютный фактор Прежде всего следует отметить падение иены к доллару. <…> Основной тренд падения пришелся на период с января 2021 года по октябрь 2022 года. Это было вызвано игрой на повышение учетной ставки ФРС до 5—5,25%, в то время как японский банк поддерживал отрицательную ключевую ставку в размере −0,1%», — пояснил управляющий директор «Альфа-Форекс» Кирилл Дронов в интервью «Известиям». С ним соглашается руководитель направления «Промышленность» Института технологий нефти и газа Ольга Орлова. По ее словам, расширение товарооборота с Японией, особенно в секторе автомобилестроения и продажи, можно объяснить также конкурентоспособностью японских товаров. «Российский рынок представляет интерес для японских компаний в силу своих ресурсов и потенциала роста. Япония имеет передовые технологии и инновации, которые могут способствовать развитию отраслей в России», — отметила собеседница издания. В исследовании современного российского авторынка, которое ранее проводила компания «ВТБ Лизинг», сказано, что в стране в 2023 году доля китайских автомобилей может превысить 50%. По данным компании, самыми популярными среди бизнесменов в 2022 году стали автомобили Mercedes-Benz E-class, BMW X5 и Mercedes-Benz GLS. Ряд государств ввели против России жесткие санкции из-за начавшейся на Украине спецоперации. В частности, в декабре Евросоюз ввел девятый пакет ограничений в отношении Москвы. В него попали 168 организаций, связанных с военно-промышленным комплексом. Лидер РФ Владимир Путин поручал обеспечить стабильную работу автомобильных заводов в стране.