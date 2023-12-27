Гирлянду нельзя оставлять без присмотра
В Пермском крае МЧС зафиксировало первый пожар, который произошел из-за елочных украшений. Причиной возгорания в одном из домов в поселке Верхняя Усьва Горнозаводского городского округа стала гирлянда.
«Из-за оставленной включенной в электросеть гирлянды на елке случился пожар! В результате огнем уничтожена мебель и искусственная ель в частном доме», — сообщило ГУ МЧС по Пермскому краю в Telegram.
При ЧП люди не пострадали. В МЧС предупреждают — нельзя оставлять без присмотра включенные электроприборы.
Вместо каникул придется заняться ремонтом
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