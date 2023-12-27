27 декабря 2023

В Пермском крае произошел первый «новогодний» пожар. Фото

Дом пермяков выгорел из-за елочной гирлянды
© Служба новостей «URA.RU»
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Новогодняя иллюминация и украшения. Челябинск, елка, витрина, гирлянда, новый год, кировка, иллюминация, елочка, праздник
Гирлянду нельзя оставлять без присмотра Фото:

В Пермском крае МЧС зафиксировало первый пожар, который произошел из-за елочных украшений. Причиной возгорания в одном из домов в поселке Верхняя Усьва Горнозаводского городского округа стала гирлянда.

«Из-за оставленной включенной в электросеть гирлянды на елке случился пожар! В результате огнем уничтожена мебель и искусственная ель в частном доме», — сообщило ГУ МЧС по Пермскому краю в Telegram.

При ЧП люди не пострадали. В МЧС предупреждают — нельзя оставлять без присмотра включенные электроприборы.

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В Пермском крае МЧС зафиксировало первый пожар, который произошел из-за елочных украшений. Причиной возгорания в одном из домов в поселке Верхняя Усьва Горнозаводского городского округа стала гирлянда. «Из-за оставленной включенной в электросеть гирлянды на елке случился пожар! В результате огнем уничтожена мебель и искусственная ель в частном доме», — сообщило ГУ МЧС по Пермскому краю в Telegram. При ЧП люди не пострадали. В МЧС предупреждают — нельзя оставлять без присмотра включенные электроприборы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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