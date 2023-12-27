На месте скандального Среднеуральского монастыря появится подворье

Подворье Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря Нижегородской епархии появится на месте бывшего Среднеуральского женского монастыря, которым руководил экс-схиигумен Сергий. Соответствующая информация появилась в telegram-канале митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения.
«Новая точка на карте Екатеринбургской епархии — подворье Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря. Благодарю Святейшего Патриарха и Священный Синод за это решение!», — говорится в сообщении.
Создатель Среднеуральского женского монастыря экс-схиигумен Сергий (Романов) лишен права проповедовать. В декабре 2020 года во время штурма монастыря Сергия задержали. Позже его признали виновным в склонении к суициду, нарушении права на свободу вероисповедания и в самоуправстве. Также на Романова завели уголовное дело об экстремизме.
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