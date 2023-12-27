Мероприятия 300-летнего юбилея Перми посетили 6 млн человек

28 декабря 2023 в 12:05 Размер текста - 17 +

В День города в центре Перми собралось 300 тысяч человек Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета 300-летие Перми Праздничные и деловые мероприятия Перми, которые прошли в рамках трехсотлетнего юбилея города, посетили более 6 млн человек. Об этом со ссылкой на губернатора Пермского края Дмитрия Махонина сообщает сайт администрации главы и правительства региона. «Подведены итоги проведения событийной программы „Пермь-300“. Мероприятия, приуроченные к юбилею города, в течение года посетило 6 млн человек», — говорится на сайте. Онлайн-трансляции событий посмотрели в общем более 24 млн человек. Согласно данным центра управления регионом (ЦУР) в Пермском крае, 98% опрошенных жителей региона знали о проводимых в столице Прикамья праздничных мероприятиях. Только 54% посчитали, что событий в юбилейный год провели достаточно, 64% ответили, что облик Перми изменился в лучшую сторону, а еще 65% верят, что далее мероприятие принесет позитивные изменения. Среди наиболее заметных изменений города пермяки отметили благоустройство центральных улиц (46%), ремонт дорог (23%), реконструкция набережных в центре и в Кировском районе города (18%), парки и скверы (18%), благоустройство всего города (15%). В 2023 году Пермь отпраздновала свой 300-летний юбилей. Власти готовились к событию заранее, планировали мероприятия и привлекали инвестиции на инфраструктурные проекты. Праздничные события происходили в основном летом, основное действо пришлось на День города — 12 июня. Под вечер на городскую Эспланаду и набережную вышло более 300 тысяч жителей и гостей города, на сцене у Театра-Театра выступали Artik&Asti, DJ Smash, «Иванушки International» и другие звезды. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Праздничные и деловые мероприятия Перми, которые прошли в рамках трехсотлетнего юбилея города, посетили более 6 млн человек. Об этом со ссылкой на губернатора Пермского края Дмитрия Махонина сообщает сайт администрации главы и правительства региона. «Подведены итоги проведения событийной программы „Пермь-300“. Мероприятия, приуроченные к юбилею города, в течение года посетило 6 млн человек», — говорится на сайте. Онлайн-трансляции событий посмотрели в общем более 24 млн человек. Согласно данным центра управления регионом (ЦУР) в Пермском крае, 98% опрошенных жителей региона знали о проводимых в столице Прикамья праздничных мероприятиях. Только 54% посчитали, что событий в юбилейный год провели достаточно, 64% ответили, что облик Перми изменился в лучшую сторону, а еще 65% верят, что далее мероприятие принесет позитивные изменения. Среди наиболее заметных изменений города пермяки отметили благоустройство центральных улиц (46%), ремонт дорог (23%), реконструкция набережных в центре и в Кировском районе города (18%), парки и скверы (18%), благоустройство всего города (15%). В 2023 году Пермь отпраздновала свой 300-летний юбилей. Власти готовились к событию заранее, планировали мероприятия и привлекали инвестиции на инфраструктурные проекты. Праздничные события происходили в основном летом, основное действо пришлось на День города — 12 июня. Под вечер на городскую Эспланаду и набережную вышло более 300 тысяч жителей и гостей города, на сцене у Театра-Театра выступали Artik&Asti, DJ Smash, «Иванушки International» и другие звезды.