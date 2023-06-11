Отмечать праздник начали еще 11 июня большим концертом в с фейерверком Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета 300-летие Перми

12 июня Пермь отмечает 300-летний юбилей. Торжества начали еще накануне, но основное действо будет сегодня. Жителей и гостей ждет масса мероприятий в разных районах города — основные пройдут на эспланаде и набережной. URA.RU будет рассказывать вам о том, как проходит праздник. Смотрите нашу онлайн-трансляцию!

11:10 Ранее с праздниками всех поздравил мэр Перми Алексей Демкин, отметив, что в «свое четвертое столетие Пермь входит обновленным и динамично развивающимся мегаполисом». Мэр Москвы Сергей Собянин в своем послании заявил, что Пермь и Москву связывают дружба и сотрудничество. Всем жителям Пермского края он пожелал крепкого здоровья, благополучия и новых достижений в работе».

11:17 Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил пермяков с Днем России и 300-летием Перми утром 12 июня. Он пожелал всем развития и процветания.

11:21 Соседи из Екатеринбурга также поздравляют пермяков. Глава города Алексей Орлов: «От лица всех екатеринбуржцев и от себя лично сердечно поздравляю вас со знаменательным юбилеем — 300-летием Перми! За прошедшие десятилетия и века ваш город вырос в крупный промышленный, культурный, научный и образовательный центр. Разумеется, успехи любого города были бы невозможны без ключевой составляющей — его жителей, чей самоотверженный и кропотливый труд нацелен на созидание и прогресс».

11:25 Большой концерт 12 июня еще впереди, но уже 11 июня шоу артистки Zivert собрало порядка 75 тысяч зрителей. О том, как это было, в нашем фоторепортаже.

11:34 Пермский хор «Млада» приготовил в подарок городу и его жителям видеоклип на праздничную версию «Песенки про Пермь» пермского композитора Льва Горбунова в аранжировке Ольги и Якова Саравайских.

11:52 Губернатор Дмитрий Махонин открыл памятную звезду на Аллее доблести и славы первому генерал-губернатору Перми Евгению Кашкину. «Во многом благодаря ему Пермь превратился не только в административную, но и в культурную, религиозную, а значит духовную столицу. Хотелось, чтобы этот человек стал примером для молодого поколения», — сказал Махонин на церемонии.

11:55 Напомним, что с 01:00 12 июня до 01:00 13 июня закрыто движение всех видов транспорта по улице Ленина от улицы Попова до улицы Борчанинова.

Закрыто движение всех видов транспорта, за исключением трамваев, с 08:00 12 июня до 01:00 13 июня по улице Ленина от улицы Борчанинова до улицы Крисанова и по улице Борчанинова от улицы Пермской до улицы Петропавловской.

На время проведения праздничного фейерверка будет перекрыто движение всех видов транспорта и пешеходов по Коммунальном мосту — по улице Попова от улицы Борцов Революции до улицы Окулова. Эти ограничения будут действовать с 23:30 12 июня до 00:10 13 июня.

С 01:00 11 июня до 01:00 13 июня запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта по улице Ленина от улицы Попова до улицы Крисанова и по улице Борчанинова от улицы Пермской до улицы Петропавловской.

Память губернатора Геннадия Игумнова теперь увековечена на Аллее доблести и славы Сергей Русанов