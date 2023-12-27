Губернатор Шумков создаст совет по сохранению духовных ценностей

28 декабря 2023 в 11:03 Размер текста - 17 +

Губернатор Вадим Шумков и митрополит Даниил договорились о создании совета Фото: Георгий Бергал © URA.RU Представители правительства региона во время рабочей встречи договорились с Курганской епархией создать при губернаторе Вадиме Шумкове совет по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Данная информация размещена на сайте епархии. «На встрече была достигнута договоренность о начале работы над созданием при губернаторе Курганского области Совета по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», — указано в сообщении. В епархии уточнили, что этот совет поможет в регионе следовать указу президента РФ «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Во время встречи представители правительства и епархии обсудили строительство нового здания общеобразовательной гимназии им. князя Александра Невского, восстановление храмов и монастырей, мер поддержки молодым семьям и беременным. На мероприятии Шумков поручил замгубернатора Наталье Кириловой создать совместную рабочую группу с представителями епархии, медицинских учреждений и общественностью, чтобы обсудить меры, предложенные представителями Всемирного русского народного собора. Также губернатору на встрече вручили грамоту ВРНС, которой он был удостоен по благословению патриарха Кирилла. В октябре Шумков встретился с патриархом Кириллом в Москве. Они обсуждали вопросы восстановления храмов и реализацию социальных проектов, направленных на помощь нуждающимся. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Представители правительства региона во время рабочей встречи договорились с Курганской епархией создать при губернаторе Вадиме Шумкове совет по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Данная информация размещена на сайте епархии. «На встрече была достигнута договоренность о начале работы над созданием при губернаторе Курганского области Совета по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», — указано в сообщении. В епархии уточнили, что этот совет поможет в регионе следовать указу президента РФ «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Во время встречи представители правительства и епархии обсудили строительство нового здания общеобразовательной гимназии им. князя Александра Невского, восстановление храмов и монастырей, мер поддержки молодым семьям и беременным. На мероприятии Шумков поручил замгубернатора Наталье Кириловой создать совместную рабочую группу с представителями епархии, медицинских учреждений и общественностью, чтобы обсудить меры, предложенные представителями Всемирного русского народного собора. Также губернатору на встрече вручили грамоту ВРНС, которой он был удостоен по благословению патриарха Кирилла. В октябре Шумков встретился с патриархом Кириллом в Москве. Они обсуждали вопросы восстановления храмов и реализацию социальных проектов, направленных на помощь нуждающимся.