27 декабря 2023

Губернатор Шумков создаст совет по сохранению духовных ценностей

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Алексей Текслер и Владимир Якушев на выставке "Россия" на ВДНХ. Москва, шумков вадим
Губернатор Вадим Шумков и митрополит Даниил договорились о создании совета Фото:

Представители правительства региона во время рабочей встречи договорились с Курганской епархией создать при губернаторе Вадиме Шумкове совет по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Данная информация размещена на сайте епархии.

«На встрече была достигнута договоренность о начале работы над созданием при губернаторе Курганского области Совета по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», — указано в сообщении. В епархии уточнили, что этот совет поможет в регионе следовать указу президента РФ «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Во время встречи представители правительства и епархии обсудили строительство нового здания общеобразовательной гимназии им. князя Александра Невского, восстановление храмов и монастырей, мер поддержки молодым семьям и беременным. На мероприятии Шумков поручил замгубернатора Наталье Кириловой создать совместную рабочую группу с представителями епархии, медицинских учреждений и общественностью, чтобы обсудить меры, предложенные представителями Всемирного русского народного собора. Также губернатору на встрече вручили грамоту ВРНС, которой он был удостоен по благословению патриарха Кирилла.

В октябре Шумков встретился с патриархом Кириллом в Москве. Они обсуждали вопросы восстановления храмов и реализацию социальных проектов, направленных на помощь нуждающимся.

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Представители правительства региона во время рабочей встречи договорились с Курганской епархией создать при губернаторе Вадиме Шумкове совет по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Данная информация размещена на сайте епархии. «На встрече была достигнута договоренность о начале работы над созданием при губернаторе Курганского области Совета по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», — указано в сообщении. В епархии уточнили, что этот совет поможет в регионе следовать указу президента РФ «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Во время встречи представители правительства и епархии обсудили строительство нового здания общеобразовательной гимназии им. князя Александра Невского, восстановление храмов и монастырей, мер поддержки молодым семьям и беременным. На мероприятии Шумков поручил замгубернатора Наталье Кириловой создать совместную рабочую группу с представителями епархии, медицинских учреждений и общественностью, чтобы обсудить меры, предложенные представителями Всемирного русского народного собора. Также губернатору на встрече вручили грамоту ВРНС, которой он был удостоен по благословению патриарха Кирилла. В октябре Шумков встретился с патриархом Кириллом в Москве. Они обсуждали вопросы восстановления храмов и реализацию социальных проектов, направленных на помощь нуждающимся.
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