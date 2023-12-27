В Пыть-Яхе восьмилетний ребенок поскользнулся во дворе и попал под автомобиль. В отношении водителя проводится административное расследование, рассказали URA.RU в отделе пропаганды УГИБДД по ХМАО.
«По предварительным данным, 33-летний водитель, управляя автомобилем Kia Rio не учел скорость движения и метеорологические условия и допустил наезд на несовершеннолетнего. Мальчик отделался незначительными ушибами», — рассказали журналисту URA.RU в отделе пропаганды УГИБДД по ХМАО.
Видеозапись инцидента опубликовал telegram-канал «Осторожно Югра». На записи мальчик хочет перейти дорогу во дворе, поскальзывается и на него наезжает автомобиль.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области водитель из ХМАО сбил ребенка. Мужчина скрылся с места ДТП.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.