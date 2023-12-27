27 декабря 2023

В ХМАО ребенка во дворе переехала машина. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Город в снегу. Курган, колесо автомобиля, мокрый снег, нечищенная дорога
Водитель во дворе наехал на ребенка Фото:

В Пыть-Яхе восьмилетний ребенок поскользнулся во дворе и попал под автомобиль. В отношении водителя проводится административное расследование, рассказали URA.RU в отделе пропаганды УГИБДД по ХМАО.

«По предварительным данным, 33-летний водитель, управляя автомобилем Kia Rio не учел скорость движения и метеорологические условия и допустил наезд на несовершеннолетнего. Мальчик отделался незначительными ушибами», — рассказали журналисту URA.RU в отделе пропаганды УГИБДД по ХМАО.

Видеозапись инцидента опубликовал telegram-канал «Осторожно Югра». На записи мальчик хочет перейти дорогу во дворе, поскальзывается и на него наезжает автомобиль.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области водитель из ХМАО сбил ребенка. Мужчина скрылся с места ДТП.

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В Пыть-Яхе восьмилетний ребенок поскользнулся во дворе и попал под автомобиль. В отношении водителя проводится административное расследование, рассказали URA.RU в отделе пропаганды УГИБДД по ХМАО. «По предварительным данным, 33-летний водитель, управляя автомобилем Kia Rio не учел скорость движения и метеорологические условия и допустил наезд на несовершеннолетнего. Мальчик отделался незначительными ушибами», — рассказали журналисту URA.RU в отделе пропаганды УГИБДД по ХМАО. Видеозапись инцидента опубликовал telegram-канал «Осторожно Югра». На записи мальчик хочет перейти дорогу во дворе, поскальзывается и на него наезжает автомобиль. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области водитель из ХМАО сбил ребенка. Мужчина скрылся с места ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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