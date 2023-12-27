27 декабря 2023

В курганском онкодиспансере рассказали, как бесплатно получить лекарства

В Кургане в аптеках рецепты на онкопрепараты поставят в очередь
© Служба новостей «URA.RU»
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При отсутствии лекарств в аптеке рецепт поставят на очередь
При отсутствии лекарств в аптеке рецепт поставят на очередь Фото:

Курганский областной онкологический диспансер опубликовал алгоритм работы с пациентами по квитанциям-приглашениям. Препараты можно получить в аптеках АО «Курганфармация». Информация опубликована на странице диспансера в соцсетях.

«В случае если пациент обращается в аптеку во время, когда льготный отдел не работает, или у пациента нет возможности длительного ожидания, то любой сотрудник аптеки может принять рецепт для последующей сборки товара. Льготные рецепты аптека принимает в обмен на квитанцию-приглашение, в которой указывается количество принятых рецептов и контактный номер телефона пациента», — говорится в сообщении медучреждения во «ВКонтакте».

В течении 1-2 рабочих дней товар по рецепту собирается и делается дозвон пациенту о готовности товара к выдаче. Списки аптек представлены в карточках.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане завершено строительство хирургического комплекса онкодиспансера. Сейчас оно оборудуется необходимой техникой. Открытие предварительно запланировано на февраль 2024 года.

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Курганский областной онкологический диспансер опубликовал алгоритм работы с пациентами по квитанциям-приглашениям. Препараты можно получить в аптеках АО «Курганфармация». Информация опубликована на странице диспансера в соцсетях. «В случае если пациент обращается в аптеку во время, когда льготный отдел не работает, или у пациента нет возможности длительного ожидания, то любой сотрудник аптеки может принять рецепт для последующей сборки товара. Льготные рецепты аптека принимает в обмен на квитанцию-приглашение, в которой указывается количество принятых рецептов и контактный номер телефона пациента», — говорится в сообщении медучреждения во «ВКонтакте». В течении 1-2 рабочих дней товар по рецепту собирается и делается дозвон пациенту о готовности товара к выдаче. Списки аптек представлены в карточках. Ранее URA.RU писало, что в Кургане завершено строительство хирургического комплекса онкодиспансера. Сейчас оно оборудуется необходимой техникой. Открытие предварительно запланировано на февраль 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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