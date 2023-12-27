В курганском онкодиспансере рассказали, как бесплатно получить лекарства

В Кургане в аптеках рецепты на онкопрепараты поставят в очередь

28 декабря 2023 в 12:39 Размер текста - 17 +

При отсутствии лекарств в аптеке рецепт поставят на очередь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганский областной онкологический диспансер опубликовал алгоритм работы с пациентами по квитанциям-приглашениям. Препараты можно получить в аптеках АО «Курганфармация». Информация опубликована на странице диспансера в соцсетях. «В случае если пациент обращается в аптеку во время, когда льготный отдел не работает, или у пациента нет возможности длительного ожидания, то любой сотрудник аптеки может принять рецепт для последующей сборки товара. Льготные рецепты аптека принимает в обмен на квитанцию-приглашение, в которой указывается количество принятых рецептов и контактный номер телефона пациента», — говорится в сообщении медучреждения во «ВКонтакте». В течении 1-2 рабочих дней товар по рецепту собирается и делается дозвон пациенту о готовности товара к выдаче. Списки аптек представлены в карточках. Ранее URA.RU писало, что в Кургане завершено строительство хирургического комплекса онкодиспансера. Сейчас оно оборудуется необходимой техникой. Открытие предварительно запланировано на февраль 2024 года.

Курганский областной онкологический диспансер опубликовал алгоритм работы с пациентами по квитанциям-приглашениям. Препараты можно получить в аптеках АО «Курганфармация». Информация опубликована на странице диспансера в соцсетях. «В случае если пациент обращается в аптеку во время, когда льготный отдел не работает, или у пациента нет возможности длительного ожидания, то любой сотрудник аптеки может принять рецепт для последующей сборки товара. Льготные рецепты аптека принимает в обмен на квитанцию-приглашение, в которой указывается количество принятых рецептов и контактный номер телефона пациента», — говорится в сообщении медучреждения во «ВКонтакте». В течении 1-2 рабочих дней товар по рецепту собирается и делается дозвон пациенту о готовности товара к выдаче. Списки аптек представлены в карточках. Ранее URA.RU писало, что в Кургане завершено строительство хирургического комплекса онкодиспансера. Сейчас оно оборудуется необходимой техникой. Открытие предварительно запланировано на февраль 2024 года.