Глава депздрава Сигидаев рассказал о новом корпусе онкодиспансера в Кургане

В новом корпусе курганского онкодиспансера разместят пять отделений хирургии
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Открытие операционных залов в онкологическом диспансере. Екатеринбург, операционная, медицинское оборудование, здоровье, медицина, онкодиспансер, хирургический корпус
В хирургическом корпусе онкодиспансера Кургана будет несколько отделений Фото:

В новом хирургическом корпусе Курганского областного онкологического диспансера будет размещено пять профильных отделений хирургических методов лечения. Об этом рассказал директор департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев на своей странице во «ВКонтакте».

«В новом хирургическом корпусе будет размещено пять профильных отделений хирургических методов лечения, отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии, современный операционный блок, современное центральное стерилизационное отделение и утилизационная камера, приемное отделение, гардероб для сотрудников», — написал Сигидаев.

Он также отметил, что клинические отделения уже оборудованы современными одно-, двух- и четырехместными палатами. В каждой установлены душевая и санузел, система оповещения и вызова медперсонала. Послеоперационные палаты снабжены центральной подводкой медицинских газов и функциональными кроватями. В помещения для медперсонала поставлена современная мебель.

URA.RU писало, что губернатор Вадим Шумков 25 декабря осмотрел завершение строительства хирургического корпуса онкодиспансера в микрорайоне Рябково. В объект было инвестировано более 1,1 млрд рублей. Сигидаев сопровождал главу области на объекте. Сейчас в хирургическом корпусе идет закупка и расстановка дополнительного оборудования, началась подготовка к лицензированию.

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В новом хирургическом корпусе Курганского областного онкологического диспансера будет размещено пять профильных отделений хирургических методов лечения. Об этом рассказал директор департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев на своей странице во «ВКонтакте». «В новом хирургическом корпусе будет размещено пять профильных отделений хирургических методов лечения, отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии, современный операционный блок, современное центральное стерилизационное отделение и утилизационная камера, приемное отделение, гардероб для сотрудников», — написал Сигидаев. Он также отметил, что клинические отделения уже оборудованы современными одно-, двух- и четырехместными палатами. В каждой установлены душевая и санузел, система оповещения и вызова медперсонала. Послеоперационные палаты снабжены центральной подводкой медицинских газов и функциональными кроватями. В помещения для медперсонала поставлена современная мебель. URA.RU писало, что губернатор Вадим Шумков 25 декабря осмотрел завершение строительства хирургического корпуса онкодиспансера в микрорайоне Рябково. В объект было инвестировано более 1,1 млрд рублей. Сигидаев сопровождал главу области на объекте. Сейчас в хирургическом корпусе идет закупка и расстановка дополнительного оборудования, началась подготовка к лицензированию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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