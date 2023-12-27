27 декабря 2023

Цена яиц в Кургане за декабрь выросла на 27%

© Служба новостей «URA.RU»
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Яйца. Курган , витрина, яйца, десяток, кассета яиц
За неделю яйца в Кургане подорожали до 135 рублей Фото:
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В России взлетели цены на куриные яйца

Средняя цена куриных яиц в Курганской области за последнюю неделю выросла до 135 рублей. Увеличение стоимости составило 6%. Об этом сообщается на официальном сайте службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям. За последний месяц десяток яиц в среднем уже подорожал на 27%.

«По данным на 25 декабря, стоимость десятка куриных яиц в Курганской области выросла на 6,06%. Средняя стоимость составляет 134,70 рубля», — говорится в статистике Свердловскстата. Три последние недели цена поднималась на 4, 11 и 5%.

Также за неделю подорожали свежие огурцы до 206 рублей за кг (+18%). Картофель вырос в цене на 1,6%. Один килограмм стоит чуть более 22 рублей. Соль подорожала до 15 рублей за кг (+1,2). Вместе с тем более чем на 4% подешевела белокочанная капуста. Стоимость одного килограмма снизилась до 26 рублей. Также незначительно средняя цена снизилась на вареную колбасу, сыры, лук и свеклу.

Ранее URA.RU писало, что куриные яйца начали резко дорожать в регионе с ноября. В магазинах цена выросла до 169 рублей. За год стоимость десятка яиц увеличилась на 30%. После роста цен их начали продавать поштучно.

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Средняя цена куриных яиц в Курганской области за последнюю неделю выросла до 135 рублей. Увеличение стоимости составило 6%. Об этом сообщается на официальном сайте службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям. За последний месяц десяток яиц в среднем уже подорожал на 27%. «По данным на 25 декабря, стоимость десятка куриных яиц в Курганской области выросла на 6,06%. Средняя стоимость составляет 134,70 рубля», — говорится в статистике Свердловскстата. Три последние недели цена поднималась на 4, 11 и 5%. Также за неделю подорожали свежие огурцы до 206 рублей за кг (+18%). Картофель вырос в цене на 1,6%. Один килограмм стоит чуть более 22 рублей. Соль подорожала до 15 рублей за кг (+1,2). Вместе с тем более чем на 4% подешевела белокочанная капуста. Стоимость одного килограмма снизилась до 26 рублей. Также незначительно средняя цена снизилась на вареную колбасу, сыры, лук и свеклу. Ранее URA.RU писало, что куриные яйца начали резко дорожать в регионе с ноября. В магазинах цена выросла до 169 рублей. За год стоимость десятка яиц увеличилась на 30%. После роста цен их начали продавать поштучно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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