Цена яиц в Кургане за декабрь выросла на 27%

28 декабря 2023 в 11:35 Размер текста - 17 +

За неделю яйца в Кургане подорожали до 135 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В России взлетели цены на куриные яйца Средняя цена куриных яиц в Курганской области за последнюю неделю выросла до 135 рублей. Увеличение стоимости составило 6%. Об этом сообщается на официальном сайте службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям. За последний месяц десяток яиц в среднем уже подорожал на 27%. «По данным на 25 декабря, стоимость десятка куриных яиц в Курганской области выросла на 6,06%. Средняя стоимость составляет 134,70 рубля», — говорится в статистике Свердловскстата. Три последние недели цена поднималась на 4, 11 и 5%. Также за неделю подорожали свежие огурцы до 206 рублей за кг (+18%). Картофель вырос в цене на 1,6%. Один килограмм стоит чуть более 22 рублей. Соль подорожала до 15 рублей за кг (+1,2). Вместе с тем более чем на 4% подешевела белокочанная капуста. Стоимость одного килограмма снизилась до 26 рублей. Также незначительно средняя цена снизилась на вареную колбасу, сыры, лук и свеклу. Ранее URA.RU писало, что куриные яйца начали резко дорожать в регионе с ноября. В магазинах цена выросла до 169 рублей. За год стоимость десятка яиц увеличилась на 30%. После роста цен их начали продавать поштучно.

Средняя цена куриных яиц в Курганской области за последнюю неделю выросла до 135 рублей. Увеличение стоимости составило 6%. Об этом сообщается на официальном сайте службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям. За последний месяц десяток яиц в среднем уже подорожал на 27%. «По данным на 25 декабря, стоимость десятка куриных яиц в Курганской области выросла на 6,06%. Средняя стоимость составляет 134,70 рубля», — говорится в статистике Свердловскстата. Три последние недели цена поднималась на 4, 11 и 5%. Также за неделю подорожали свежие огурцы до 206 рублей за кг (+18%). Картофель вырос в цене на 1,6%. Один килограмм стоит чуть более 22 рублей. Соль подорожала до 15 рублей за кг (+1,2). Вместе с тем более чем на 4% подешевела белокочанная капуста. Стоимость одного килограмма снизилась до 26 рублей. Также незначительно средняя цена снизилась на вареную колбасу, сыры, лук и свеклу. Ранее URA.RU писало, что куриные яйца начали резко дорожать в регионе с ноября. В магазинах цена выросла до 169 рублей. За год стоимость десятка яиц увеличилась на 30%. После роста цен их начали продавать поштучно.