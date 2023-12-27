Генпрокуратура вернула на дорасследование дело экс-ректора ПГНИУ Красильникова

28 декабря 2023 в 12:40 Размер текста - 17 +

Дмитрию Красильникову могут смягчить обвинение Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета Генеральная прокуратура РФ отказалась утверждать обвинительное заключение по уголовному делу бывшего ректора Пермского университета (ПГНИУ) Дмитрия Красильникова и его подчиненных. После стрельбы в вузе их обвинили по статье о злоупотреблении полномочиями, которое повлекло гибель людей. Теперь же обвинение могут смягчить. «Генпрокуратура РФ вернула СКР на дополнительное расследование уголовное дело в отношении экс-ректора ПГНИУ Дмитрия Красильникова, его бывшего зама Павла Блуся, сотрудника вуза Михаила Мухачева и экс-офицера Росгвардии Натальи Головановой», — пишет «Коммерсант-Прикамье». Источники издания предполагают, что следователи должны переквалифицировать обвинение с части третьей на более мягкую часть первую ст. 285 УК РФ. Таким образом максимальное наказание, которое грозит фигурантам дела составит четыре года лишения свободы, а не 10. Расследование уголовного дела в отношении бывшего руководства ПГНИУ завершилось в начале ноября. По версии следствия, Красильников, Блусь и Мухачев не обеспечили достаточный уровень антитеррористической защищенности университета. При этом Генпрокуратура ранее говорила, что их действия не образуют состав инкриминируемого им преступления, так как жертвы пострадали непосредственно от умышленных действий нападавшего — Тимура Бекмансурова. Нападение на Пермский госуниверситет было совершено в сентябре 2021 года. Погибли шесть человек, десятки получили ранения и различные травмы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Генеральная прокуратура РФ отказалась утверждать обвинительное заключение по уголовному делу бывшего ректора Пермского университета (ПГНИУ) Дмитрия Красильникова и его подчиненных. После стрельбы в вузе их обвинили по статье о злоупотреблении полномочиями, которое повлекло гибель людей. Теперь же обвинение могут смягчить. «Генпрокуратура РФ вернула СКР на дополнительное расследование уголовное дело в отношении экс-ректора ПГНИУ Дмитрия Красильникова, его бывшего зама Павла Блуся, сотрудника вуза Михаила Мухачева и экс-офицера Росгвардии Натальи Головановой», — пишет «Коммерсант-Прикамье». Источники издания предполагают, что следователи должны переквалифицировать обвинение с части третьей на более мягкую часть первую ст. 285 УК РФ. Таким образом максимальное наказание, которое грозит фигурантам дела составит четыре года лишения свободы, а не 10. Расследование уголовного дела в отношении бывшего руководства ПГНИУ завершилось в начале ноября. По версии следствия, Красильников, Блусь и Мухачев не обеспечили достаточный уровень антитеррористической защищенности университета. При этом Генпрокуратура ранее говорила, что их действия не образуют состав инкриминируемого им преступления, так как жертвы пострадали непосредственно от умышленных действий нападавшего — Тимура Бекмансурова. Нападение на Пермский госуниверситет было совершено в сентябре 2021 года. Погибли шесть человек, десятки получили ранения и различные травмы.