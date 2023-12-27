27 декабря 2023

Жители тюменской новостройки остались без воды на неопределенный срок

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тюмень, авария на водопроводе, аварийные работы, авария жкх
По данным управляющей компании, работы будут выполняться «до устранения причин аварии» Фото:

Жители нескольких тюменских новостроек по улице Павла Никольского вторые сутки сидят без воды. Срок окончания аварийных работ на данный момент неизвестен, сообщили URA.RU в диспетчерской управляющей компании «Аква», которая обслуживает обезвоженные дома.

«Там ведутся аварийно-восстановительные работы. Сроки завершения неизвестны на данный момент, до полного устранения», — пояснили URA.RU в телефонном разговоре.

Жалобы от жителей домов на отсутствие воды появились в городских социальных сетях. Люди сообщали, что им не называют причин отключения. По словам диспетчера, в настоящий момент организован подвоз к домам питьевой воды. В данный момент водовоз находится в районе дома №2 по улице Павла Никольского.

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Жители нескольких тюменских новостроек по улице Павла Никольского вторые сутки сидят без воды. Срок окончания аварийных работ на данный момент неизвестен, сообщили URA.RU в диспетчерской управляющей компании «Аква», которая обслуживает обезвоженные дома. «Там ведутся аварийно-восстановительные работы. Сроки завершения неизвестны на данный момент, до полного устранения», — пояснили URA.RU в телефонном разговоре. Жалобы от жителей домов на отсутствие воды появились в городских социальных сетях. Люди сообщали, что им не называют причин отключения. По словам диспетчера, в настоящий момент организован подвоз к домам питьевой воды. В данный момент водовоз находится в районе дома №2 по улице Павла Никольского.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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