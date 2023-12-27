Жители тюменской новостройки остались без воды на неопределенный срок

Жители нескольких тюменских новостроек по улице Павла Никольского вторые сутки сидят без воды. Срок окончания аварийных работ на данный момент неизвестен, сообщили URA.RU в диспетчерской управляющей компании «Аква», которая обслуживает обезвоженные дома.
«Там ведутся аварийно-восстановительные работы. Сроки завершения неизвестны на данный момент, до полного устранения», — пояснили URA.RU в телефонном разговоре.
Жалобы от жителей домов на отсутствие воды появились в городских социальных сетях. Люди сообщали, что им не называют причин отключения. По словам диспетчера, в настоящий момент организован подвоз к домам питьевой воды. В данный момент водовоз находится в районе дома №2 по улице Павла Никольского.
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