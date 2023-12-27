Челябинский «Трактор» подписал канадского чемпиона Чехии из Китая Джека Родуолда

28 декабря 2023 в 13:05 Размер текста - 17 +

«Трактор» пополнился канадским нападающим Фото: Илья Московец © URA.RU Челябинский хоккейный клуб «Трактор» подписал контракт с канадцем Джеком Родуолдом. Об этом 28 декабря сообщили в пресс-службе клуба. «Центрального нападающего Джека Родуолда мы получили из „Куньлуня“. Он умеет играть на „точке“, полезен в неравных составах, способен создавать моменты и контролировать шайбу. Джек адаптирован к КХЛ и готов попробовать себя в клубе с высокими целями», — цитирует пресс-служба генменеджера «Трактора» Алексея Волкова. Действующий контракт хоккеиста рассчитан до 30 апреля 2024 года. «Куньлунь» за нападающего получил денежную компенсацию. Джек Родуолд провел 255 матчей в АХЛ и 10 игр в НХЛ за «Оттаву Сенаторз„в Северной Америке. В 2020 году переехал в Европу, где в 2021 году стал чемпионом Чехии. Последние два сезона Родуолд провел в КХЛ, играя за ‚Куньлунь Ред Стар‘. За эту команду он сыграл 95 матчей, в которых набрал 43 балла по системе ‚гол плюс пас‘.

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» подписал контракт с канадцем Джеком Родуолдом. Об этом 28 декабря сообщили в пресс-службе клуба. «Центрального нападающего Джека Родуолда мы получили из „Куньлуня“. Он умеет играть на „точке“, полезен в неравных составах, способен создавать моменты и контролировать шайбу. Джек адаптирован к КХЛ и готов попробовать себя в клубе с высокими целями», — цитирует пресс-служба генменеджера «Трактора» Алексея Волкова. Действующий контракт хоккеиста рассчитан до 30 апреля 2024 года. «Куньлунь» за нападающего получил денежную компенсацию. Джек Родуолд провел 255 матчей в АХЛ и 10 игр в НХЛ за «Оттаву Сенаторз„в Северной Америке. В 2020 году переехал в Европу, где в 2021 году стал чемпионом Чехии. Последние два сезона Родуолд провел в КХЛ, играя за ‚Куньлунь Ред Стар‘. За эту команду он сыграл 95 матчей, в которых набрал 43 балла по системе ‚гол плюс пас‘.