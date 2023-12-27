27 декабря 2023

Тюменцев предупреждают о резком ухудшении погоды

В Тюмени на 29 декабря объявлено штормовое предупреждение
© Служба новостей «URA.RU»
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Пурга. Челябинск, пешеход, снегопад, зима, буран, метель, вьюга, пурга
29 декабря скорость ветра достигнет 23 метров в секунду Фото:

В последний рабочий день 2023 года в Тюмени резко ухудшатся погодные условия. Об этом предупреждает telegram-канал «Оповещение72».

«Внимание: 29 декабря на юге Тюменской области ожидается резкое ухудшение погодных условий. Возможны сильные осадки: снег, метель, мокрый снег, дождь, гололедные явления. Порывы ветра могут достигать до 18-23 м/с.», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU рассказало, какая погода ждет тюменцев в первый день нового года. Синоптики предсказывают сильный снегопад.

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В последний рабочий день 2023 года в Тюмени резко ухудшатся погодные условия. Об этом предупреждает telegram-канал «Оповещение72». «Внимание: 29 декабря на юге Тюменской области ожидается резкое ухудшение погодных условий. Возможны сильные осадки: снег, метель, мокрый снег, дождь, гололедные явления. Порывы ветра могут достигать до 18-23 м/с.», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU рассказало, какая погода ждет тюменцев в первый день нового года. Синоптики предсказывают сильный снегопад.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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