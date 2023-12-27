Тюменцев предупреждают о резком ухудшении погоды

29 декабря скорость ветра достигнет 23 метров в секунду
В последний рабочий день 2023 года в Тюмени резко ухудшатся погодные условия. Об этом предупреждает telegram-канал «Оповещение72».
«Внимание: 29 декабря на юге Тюменской области ожидается резкое ухудшение погодных условий. Возможны сильные осадки: снег, метель, мокрый снег, дождь, гололедные явления. Порывы ветра могут достигать до 18-23 м/с.», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU рассказало, какая погода ждет тюменцев в первый день нового года. Синоптики предсказывают сильный снегопад.
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