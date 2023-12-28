В думе Тюмени новое назначение

Главным по работе со СМИ в гордуме Тюмени назначен Денис Багрицкий
© Служба новостей «URA.RU»
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Городская дума. Тюмень, депутат, депутаты городской думы, депутаты гордумы, депутаты тюменской городской думы, депутат городской думы
Начальником пресс-службы думы Тюмени назначен Денис Багрицкий Фото:

Начальником информационно-аналитического отдела Тюменской городской думы стал Денис Багрицкий. Он будет готовить материалы для руководства и общаться с прессой. Об этом URA.RU сообщил сам Багрицкий.

«Приказ о назначении меня начальником отдела подписан председателем думы Светланой Ивановой. В мои обязанности входит подготовка информационных и аналитических материалов для руководства думы, общение со средствами массовой информации. Работа мне знакома, в думе я проработал более четырех лет», — рассказал Денис Багрицкий.

Ранее Багрицкий занимал должность заместителя начальника информационного отдела думы, до этого работал в правительстве Тюменской области. В начале декабря с должности начальника отдела ушел Андрей Шушков. Он объяснил URA.RU свое увольнение переездом в другой регион.

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Начальником информационно-аналитического отдела Тюменской городской думы стал Денис Багрицкий. Он будет готовить материалы для руководства и общаться с прессой. Об этом URA.RU сообщил сам Багрицкий. «Приказ о назначении меня начальником отдела подписан председателем думы Светланой Ивановой. В мои обязанности входит подготовка информационных и аналитических материалов для руководства думы, общение со средствами массовой информации. Работа мне знакома, в думе я проработал более четырех лет», — рассказал Денис Багрицкий. Ранее Багрицкий занимал должность заместителя начальника информационного отдела думы, до этого работал в правительстве Тюменской области. В начале декабря с должности начальника отдела ушел Андрей Шушков. Он объяснил URA.RU свое увольнение переездом в другой регион.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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