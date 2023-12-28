В думе Тюмени новое назначение

Начальником информационно-аналитического отдела Тюменской городской думы стал Денис Багрицкий. Он будет готовить материалы для руководства и общаться с прессой. Об этом URA.RU сообщил сам Багрицкий.
«Приказ о назначении меня начальником отдела подписан председателем думы Светланой Ивановой. В мои обязанности входит подготовка информационных и аналитических материалов для руководства думы, общение со средствами массовой информации. Работа мне знакома, в думе я проработал более четырех лет», — рассказал Денис Багрицкий.
Ранее Багрицкий занимал должность заместителя начальника информационного отдела думы, до этого работал в правительстве Тюменской области. В начале декабря с должности начальника отдела ушел Андрей Шушков. Он объяснил URA.RU свое увольнение переездом в другой регион.
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