В думе Тюмени новое назначение

Главным по работе со СМИ в гордуме Тюмени назначен Денис Багрицкий

28 декабря 2023 в 18:05 Размер текста - 17 +

Начальником пресс-службы думы Тюмени назначен Денис Багрицкий Фото: Денис Моргунов © URA.RU Начальником информационно-аналитического отдела Тюменской городской думы стал Денис Багрицкий. Он будет готовить материалы для руководства и общаться с прессой. Об этом URA.RU сообщил сам Багрицкий. «Приказ о назначении меня начальником отдела подписан председателем думы Светланой Ивановой. В мои обязанности входит подготовка информационных и аналитических материалов для руководства думы, общение со средствами массовой информации. Работа мне знакома, в думе я проработал более четырех лет», — рассказал Денис Багрицкий. Ранее Багрицкий занимал должность заместителя начальника информационного отдела думы, до этого работал в правительстве Тюменской области. В начале декабря с должности начальника отдела ушел Андрей Шушков. Он объяснил URA.RU свое увольнение переездом в другой регион.

Начальником информационно-аналитического отдела Тюменской городской думы стал Денис Багрицкий. Он будет готовить материалы для руководства и общаться с прессой. Об этом URA.RU сообщил сам Багрицкий. «Приказ о назначении меня начальником отдела подписан председателем думы Светланой Ивановой. В мои обязанности входит подготовка информационных и аналитических материалов для руководства думы, общение со средствами массовой информации. Работа мне знакома, в думе я проработал более четырех лет», — рассказал Денис Багрицкий. Ранее Багрицкий занимал должность заместителя начальника информационного отдела думы, до этого работал в правительстве Тюменской области. В начале декабря с должности начальника отдела ушел Андрей Шушков. Он объяснил URA.RU свое увольнение переездом в другой регион.