27 декабря 2023

Власти ХМАО назначают новых главных врачей больниц

В Ханты-Мансийске и Нягани назначат новых руководителей медучреждений
© Служба новостей «URA.RU»
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Отделении кардиологии ЦКМСЧ. Магнитогорск, больничный коридор, больница, медсестры, реанимация, каталка больничная
В медучреждения Ханты-Мансийска, Ханты-Мансийского района и Нягани назначили новых главврачей Фото:

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа назначит троих новых руководителей медучреждений региона. С 1 января 2024 года к работе в новой должности приступят главврачи детской поликлиники Нягани, районной больницы Ханты-Мансийска и противотуберкулезного санатория для детей в Ханты-Мансийске. Постановление о назначении опубликовано на сайте правительства ХМАО.

«Проектом распоряжения предлагается назначить с 1 января 2024 года на должность главного врача казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры „Детский противотуберкулезный санаторий имени Е.М.Сагандуковой“ Брагина Ивана Викторовича, который включен в резерв управленческих кадров», — сообщается в документе к заседанию правительства Югры. Будущий руководитель на данный момент занимает должность заместителя главврача «Центра общественного здоровья и медицинской профилактики» ХМАО.

Также место главы «Ханты-Мансийской районной больницы» займет Марат Сулейманов — ныне заместитель руководителя больницы по медицинской части, временно исполняющий его обязанности. Главным врачом детской городской поликлиники в Нягани назначат Романа Туранова. Сейчас специалист занимает в медучреждении должность зама главврача по клинико-экспертной работе.

Ранее URA.RU писало о том, что в поликлинике Нягани на пост назначили нового главного врача, а в городских стоматологиях Радужного и Пыть-Яха полномочия руководителей продлили. Также назначения главврачей коснулись еще 27 медучреждений по всему региону.

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Правительство Ханты-Мансийского автономного округа назначит троих новых руководителей медучреждений региона. С 1 января 2024 года к работе в новой должности приступят главврачи детской поликлиники Нягани, районной больницы Ханты-Мансийска и противотуберкулезного санатория для детей в Ханты-Мансийске. Постановление о назначении опубликовано на сайте правительства ХМАО. «Проектом распоряжения предлагается назначить с 1 января 2024 года на должность главного врача казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры „Детский противотуберкулезный санаторий имени Е.М.Сагандуковой“ Брагина Ивана Викторовича, который включен в резерв управленческих кадров», — сообщается в документе к заседанию правительства Югры. Будущий руководитель на данный момент занимает должность заместителя главврача «Центра общественного здоровья и медицинской профилактики» ХМАО. Также место главы «Ханты-Мансийской районной больницы» займет Марат Сулейманов — ныне заместитель руководителя больницы по медицинской части, временно исполняющий его обязанности. Главным врачом детской городской поликлиники в Нягани назначат Романа Туранова. Сейчас специалист занимает в медучреждении должность зама главврача по клинико-экспертной работе. Ранее URA.RU писало о том, что в поликлинике Нягани на пост назначили нового главного врача, а в городских стоматологиях Радужного и Пыть-Яха полномочия руководителей продлили. Также назначения главврачей коснулись еще 27 медучреждений по всему региону.
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