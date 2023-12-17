В ХМАО назначили ряд главных врачей медучреждений

Власти Югры назначили руководителей медучреждений в трех городах

Новый главный врач назначен в городской поликлинике Нягани Фото: Анна Майорова © URA.RU

Власти Ханты-Мансийского автономного округа назначили руководителей медучреждений в некоторых муниципалитетах. В поликлинике Нягани на пост назначили нового главного врача, а в городских стоматологиях Радужного и Пыть-Яха руководителей переназначили на очередной срок. Соответствующий документ опубликовали на сайте правительства Югры.

«Проектом распоряжения предлагается назначить на должность главного врача бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Няганская городская поликлиника» Колосову Татьяну Сергеевну, которая включена в резерв управленческих кадров <…>. Колосова Т.С. является заместителем главного врача по медицинской части, временно исполняющей обязанности бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Няганская городская поликлиника», — сообщается в опубликованном документе.

На новый срок переназначен действующий главврач городской стоматологической поликлиники Радужного — Артем Деревянский. В Пыть-Яхской городской стоматологии на посту руководителя продолжит работать Светлану Якушева.

Ранее URA.RU сообщало о масштабном назначении главных врачей в медучреждениях по всему ХМАО. Новые руководители заняли должности в трех лечебных заведениях, еще 24 главврача переназначены на очередной срок.