17 декабря 2023

В ХМАО назначили ряд главных врачей медучреждений

Власти Югры назначили руководителей медучреждений в трех городах
© Служба новостей «URA.RU»
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Областной центр детской эндокринологии при областной детской клинической больнице. Екатеринбург, медицина, медицинский работник, врач, доктор, медик, лечащий врач
Новый главный врач назначен в городской поликлинике Нягани Фото:

Власти Ханты-Мансийского автономного округа назначили руководителей медучреждений в некоторых муниципалитетах. В поликлинике Нягани на пост назначили нового главного врача, а в городских стоматологиях Радужного и Пыть-Яха руководителей переназначили на очередной срок. Соответствующий документ опубликовали на сайте правительства Югры.

«Проектом распоряжения предлагается назначить на должность главного врача бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Няганская городская поликлиника» Колосову Татьяну Сергеевну, которая включена в резерв управленческих кадров <…>. Колосова Т.С. является заместителем главного врача по медицинской части, временно исполняющей обязанности бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Няганская городская поликлиника», — сообщается в опубликованном документе.

На новый срок переназначен действующий главврач городской стоматологической поликлиники Радужного — Артем Деревянский. В Пыть-Яхской городской стоматологии на посту руководителя продолжит работать Светлану Якушева.

Ранее URA.RU сообщало о масштабном назначении главных врачей в медучреждениях по всему ХМАО. Новые руководители заняли должности в трех лечебных заведениях, еще 24 главврача переназначены на очередной срок.

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Власти Ханты-Мансийского автономного округа назначили руководителей медучреждений в некоторых муниципалитетах. В поликлинике Нягани на пост назначили нового главного врача, а в городских стоматологиях Радужного и Пыть-Яха руководителей переназначили на очередной срок. Соответствующий документ опубликовали на сайте правительства Югры. «Проектом распоряжения предлагается назначить на должность главного врача бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Няганская городская поликлиника» Колосову Татьяну Сергеевну, которая включена в резерв управленческих кадров <…>. Колосова Т.С. является заместителем главного врача по медицинской части, временно исполняющей обязанности бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Няганская городская поликлиника», — сообщается в опубликованном документе. На новый срок переназначен действующий главврач городской стоматологической поликлиники Радужного — Артем Деревянский. В Пыть-Яхской городской стоматологии на посту руководителя продолжит работать Светлану Якушева. Ранее URA.RU сообщало о масштабном назначении главных врачей в медучреждениях по всему ХМАО. Новые руководители заняли должности в трех лечебных заведениях, еще 24 главврача переназначены на очередной срок.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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