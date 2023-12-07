Власти ХМАО назначили руководителей медучреждений по всему округу

Власти Югры провели ряд назначений главврачей государственных медицинских учреждений по всему округу. Новые руководители заняли должности в трех медучреждениях, еще 24 главврача переназначены на очередной срок. Проект, внесенный департаментом госслужбы ХМАО, опубликован на сайте окружного правительства.
«Проектом распоряжения предлагается назначить на должность: главного врача „Нижневартовской городской детской поликлиники“ Верховых Елену Викторовну, „Няганской городской поликлиники“ Колосову Татьяну Сергеевну, „Нижневартовского противотуберкулезного диспансера“ Самохвалова Сергея Алексеевича», — сообщается в документе. Ранее новые руководители занимали должности в тех же медучреждениях. Верховых была заместителем главврача по контролю качества медицинской помощи, Колосова замом главврача по медицинской части, а Самохвалов занимал должность заведующего кабинетом по экспертизе и контролю качества медицинской деятельности.
На новый срок переназначили глав стоматологических поликлиник в Мегионе, Лангепасе, Радужном, Нефтеюганске, Нижневартовске, Сургуте и Нягани. Также переизбрали главврачей психоневрологических больниц Лангепаса, Сургута и Нижневартовска, поликлиник №2, 3, 4, 5 в Сургуте, станции скорой медпомощи в Нягани и городских больниц Покачей, Мегиона, Радужного и Урая. Сургутский кожвен диспансер и Ханты-Мансийский противотуберкулезный диспансер продолжат работу под руководством нынешних главврачей.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.