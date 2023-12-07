07 декабря 2023

Власти ХМАО назначили руководителей медучреждений по всему округу

© Служба новостей «URA.RU»
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Филатовская клиника. Тюмень, врач, доктора, медики, филатовская клиника
Новые руководители заняли должности в трех медучреждениях ХМАО Фото:

Власти Югры провели ряд назначений главврачей государственных медицинских учреждений по всему округу. Новые руководители заняли должности в трех медучреждениях, еще 24 главврача переназначены на очередной срок. Проект, внесенный департаментом госслужбы ХМАО, опубликован на сайте окружного правительства.

«Проектом распоряжения предлагается назначить на должность: главного врача „Нижневартовской городской детской поликлиники“ Верховых Елену Викторовну, „Няганской городской поликлиники“ Колосову Татьяну Сергеевну, „Нижневартовского противотуберкулезного диспансера“ Самохвалова Сергея Алексеевича», — сообщается в документе. Ранее новые руководители занимали должности в тех же медучреждениях. Верховых была заместителем главврача по контролю качества медицинской помощи, Колосова замом главврача по медицинской части, а Самохвалов занимал должность заведующего кабинетом по экспертизе и контролю качества медицинской деятельности.

На новый срок переназначили глав стоматологических поликлиник в Мегионе, Лангепасе, Радужном, Нефтеюганске, Нижневартовске, Сургуте и Нягани. Также переизбрали главврачей психоневрологических больниц Лангепаса, Сургута и Нижневартовска, поликлиник №2, 3, 4, 5 в Сургуте, станции скорой медпомощи в Нягани и городских больниц Покачей, Мегиона, Радужного и Урая. Сургутский кожвен диспансер и Ханты-Мансийский противотуберкулезный диспансер продолжат работу под руководством нынешних главврачей.

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Власти Югры провели ряд назначений главврачей государственных медицинских учреждений по всему округу. Новые руководители заняли должности в трех медучреждениях, еще 24 главврача переназначены на очередной срок. Проект, внесенный департаментом госслужбы ХМАО, опубликован на сайте окружного правительства. «Проектом распоряжения предлагается назначить на должность: главного врача „Нижневартовской городской детской поликлиники“ Верховых Елену Викторовну, „Няганской городской поликлиники“ Колосову Татьяну Сергеевну, „Нижневартовского противотуберкулезного диспансера“ Самохвалова Сергея Алексеевича», — сообщается в документе. Ранее новые руководители занимали должности в тех же медучреждениях. Верховых была заместителем главврача по контролю качества медицинской помощи, Колосова замом главврача по медицинской части, а Самохвалов занимал должность заведующего кабинетом по экспертизе и контролю качества медицинской деятельности. На новый срок переназначили глав стоматологических поликлиник в Мегионе, Лангепасе, Радужном, Нефтеюганске, Нижневартовске, Сургуте и Нягани. Также переизбрали главврачей психоневрологических больниц Лангепаса, Сургута и Нижневартовска, поликлиник №2, 3, 4, 5 в Сургуте, станции скорой медпомощи в Нягани и городских больниц Покачей, Мегиона, Радужного и Урая. Сургутский кожвен диспансер и Ханты-Мансийский противотуберкулезный диспансер продолжат работу под руководством нынешних главврачей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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