Власти ХМАО назначили руководителей медучреждений по всему округу

08 декабря 2023 в 15:51 Размер текста - 17 +

Новые руководители заняли должности в трех медучреждениях ХМАО Фото: Денис Моргунов © URA.RU Власти Югры провели ряд назначений главврачей государственных медицинских учреждений по всему округу. Новые руководители заняли должности в трех медучреждениях, еще 24 главврача переназначены на очередной срок. Проект, внесенный департаментом госслужбы ХМАО, опубликован на сайте окружного правительства. «Проектом распоряжения предлагается назначить на должность: главного врача „Нижневартовской городской детской поликлиники“ Верховых Елену Викторовну, „Няганской городской поликлиники“ Колосову Татьяну Сергеевну, „Нижневартовского противотуберкулезного диспансера“ Самохвалова Сергея Алексеевича», — сообщается в документе. Ранее новые руководители занимали должности в тех же медучреждениях. Верховых была заместителем главврача по контролю качества медицинской помощи, Колосова замом главврача по медицинской части, а Самохвалов занимал должность заведующего кабинетом по экспертизе и контролю качества медицинской деятельности. На новый срок переназначили глав стоматологических поликлиник в Мегионе, Лангепасе, Радужном, Нефтеюганске, Нижневартовске, Сургуте и Нягани. Также переизбрали главврачей психоневрологических больниц Лангепаса, Сургута и Нижневартовска, поликлиник №2, 3, 4, 5 в Сургуте, станции скорой медпомощи в Нягани и городских больниц Покачей, Мегиона, Радужного и Урая. Сургутский кожвен диспансер и Ханты-Мансийский противотуберкулезный диспансер продолжат работу под руководством нынешних главврачей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Югры провели ряд назначений главврачей государственных медицинских учреждений по всему округу. Новые руководители заняли должности в трех медучреждениях, еще 24 главврача переназначены на очередной срок. Проект, внесенный департаментом госслужбы ХМАО, опубликован на сайте окружного правительства. «Проектом распоряжения предлагается назначить на должность: главного врача „Нижневартовской городской детской поликлиники“ Верховых Елену Викторовну, „Няганской городской поликлиники“ Колосову Татьяну Сергеевну, „Нижневартовского противотуберкулезного диспансера“ Самохвалова Сергея Алексеевича», — сообщается в документе. Ранее новые руководители занимали должности в тех же медучреждениях. Верховых была заместителем главврача по контролю качества медицинской помощи, Колосова замом главврача по медицинской части, а Самохвалов занимал должность заведующего кабинетом по экспертизе и контролю качества медицинской деятельности. На новый срок переназначили глав стоматологических поликлиник в Мегионе, Лангепасе, Радужном, Нефтеюганске, Нижневартовске, Сургуте и Нягани. Также переизбрали главврачей психоневрологических больниц Лангепаса, Сургута и Нижневартовска, поликлиник №2, 3, 4, 5 в Сургуте, станции скорой медпомощи в Нягани и городских больниц Покачей, Мегиона, Радужного и Урая. Сургутский кожвен диспансер и Ханты-Мансийский противотуберкулезный диспансер продолжат работу под руководством нынешних главврачей.