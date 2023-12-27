Сотрудникам «Курганстальмоста» повысят зарплаты в 2024 году

Работникам «Курганстальмоста» с 1 марта 2024 года планируют повысить зарплаты на 10%. Соответствующий приказ подписал генеральный директор предприятия Дмитрий Парышев.
«Всем сотрудникам „Курганстальмоста“ с 1 марта 2024 года планируют повысить зарплаты! Накануне Нового года генеральный директор предприятия Дмитрий Парышев подписал приказ о повышении на 10% тарифных ставок и должностных окладов работникам», — сообщает в группе завода в соцсети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU писало, что средняя заработная плата сотрудников «Курганстальмоста» составляет 106 тысяч рублей в месяц. Это в два раза больше, чем в среднем по Курганской области.
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