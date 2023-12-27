На «Курганстальмосте» назвали зарплату, которая два раза больше средней по региону

Сотрудники «Курганстальмоста» в среднем получают 106 тысяч рублей

28 декабря 2023 в 12:22 Размер текста - 17 +

В среднем на «Курганстальмосте» получают зарплату в 106 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Средняя зарплата сотрудников «Курганстальмоста» составляет 106 тысяч рублей. Об этом сообщили в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте». Это в два раза больше, чем в среднем по региону (порядка 50 тысяч рублей) «В 2023 году были взяты многие высоты и побиты многие рекорды. <…> Средняя заработная плата на предприятии составила 106 тысяч рублей», — говорится в сообщении. Также на предприятии отметили, что за 2023 год было изготовлено 100 тысяч тонн строительных металлоконструкций. Объем инвестиций, вложенных в развитие производства, составил 803 млн рублей. С участием «Курганстальмоста» в стране были открыты Высокогорский мост, СКА «Арена», скоростная дорога М-12 и мост через Зею. Ранее URA.RU писало, что на «Курганмашзаводе» средняя зарплата основных работников составляет более 111 тысяч рублей в месяц. На предприятии также отмечали, что перед Новым годом всем сотрудникам на допвыплаты выделено свыше 100 млн рублей.

Средняя зарплата сотрудников «Курганстальмоста» составляет 106 тысяч рублей. Об этом сообщили в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте». Это в два раза больше, чем в среднем по региону (порядка 50 тысяч рублей) «В 2023 году были взяты многие высоты и побиты многие рекорды. <…> Средняя заработная плата на предприятии составила 106 тысяч рублей», — говорится в сообщении. Также на предприятии отметили, что за 2023 год было изготовлено 100 тысяч тонн строительных металлоконструкций. Объем инвестиций, вложенных в развитие производства, составил 803 млн рублей. С участием «Курганстальмоста» в стране были открыты Высокогорский мост, СКА «Арена», скоростная дорога М-12 и мост через Зею. Ранее URA.RU писало, что на «Курганмашзаводе» средняя зарплата основных работников составляет более 111 тысяч рублей в месяц. На предприятии также отмечали, что перед Новым годом всем сотрудникам на допвыплаты выделено свыше 100 млн рублей.