27 декабря 2023

На «Курганстальмосте» назвали зарплату, которая два раза больше средней по региону

Сотрудники «Курганстальмоста» в среднем получают 106 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор Курганской области Вадим Шумков вручает государственные награды сотрудникам ЗАО «Курганстальмост». Курган, сварка, курганстальмост
В среднем на «Курганстальмосте» получают зарплату в 106 тысяч рублей Фото:

Средняя зарплата сотрудников «Курганстальмоста» составляет 106 тысяч рублей. Об этом сообщили в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте». Это в два раза больше, чем в среднем по региону (порядка 50 тысяч рублей)

«В 2023 году были взяты многие высоты и побиты многие рекорды. <…> Средняя заработная плата на предприятии составила 106 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Также на предприятии отметили, что за 2023 год было изготовлено 100 тысяч тонн строительных металлоконструкций. Объем инвестиций, вложенных в развитие производства, составил 803 млн рублей. С участием «Курганстальмоста» в стране были открыты Высокогорский мост, СКА «Арена», скоростная дорога М-12 и мост через Зею.

Ранее URA.RU писало, что на «Курганмашзаводе» средняя зарплата основных работников составляет более 111 тысяч рублей в месяц. На предприятии также отмечали, что перед Новым годом всем сотрудникам на допвыплаты выделено свыше 100 млн рублей.

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Средняя зарплата сотрудников «Курганстальмоста» составляет 106 тысяч рублей. Об этом сообщили в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте». Это в два раза больше, чем в среднем по региону (порядка 50 тысяч рублей) «В 2023 году были взяты многие высоты и побиты многие рекорды. <…> Средняя заработная плата на предприятии составила 106 тысяч рублей», — говорится в сообщении. Также на предприятии отметили, что за 2023 год было изготовлено 100 тысяч тонн строительных металлоконструкций. Объем инвестиций, вложенных в развитие производства, составил 803 млн рублей. С участием «Курганстальмоста» в стране были открыты Высокогорский мост, СКА «Арена», скоростная дорога М-12 и мост через Зею. Ранее URA.RU писало, что на «Курганмашзаводе» средняя зарплата основных работников составляет более 111 тысяч рублей в месяц. На предприятии также отмечали, что перед Новым годом всем сотрудникам на допвыплаты выделено свыше 100 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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