27 декабря 2023

С ночной рождественской службы тюменцев бесплатно развезут по домам. Скрин

В Тюмени в рождественскую ночь будут работать четыре бесплатных маршрута
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тюмень, пенсионерка, автобус, общественный транспорт, пенсионеры, автотранспорт
Перевозку организуют с использованием четырех автобусов Фото:

Тюменцев, которые примут участие в ночной рождественской службе с 6 на 7 января, бесплатно развезут по домам. Об этом сообщает на официальном сайте пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс».

«После службы, в ночь с 6 на 7 января 2024 года в (02:00) верующие смогут вернуться домой на городском транспорте. АО „ТПАТП № 1“ будет организовано транспортное обслуживание данного мероприятия 3 автобусами вместимостью от 100 пассажиров и 1 автобусом вместимостью от 150 пассажиров. Проезд от Знаменского кафедрального Собора (ул. Семакова, д. 13) будет бесплатный», — говорится в сообщении.

Как видно из приложенных схем маршрутов, автобусы доставят жителей Тюмени в различные районы города. Оттуда каждый участник службы сможет без проблем добраться домой.

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Тюменцев, которые примут участие в ночной рождественской службе с 6 на 7 января, бесплатно развезут по домам. Об этом сообщает на официальном сайте пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс». «После службы, в ночь с 6 на 7 января 2024 года в (02:00) верующие смогут вернуться домой на городском транспорте. АО „ТПАТП № 1“ будет организовано транспортное обслуживание данного мероприятия 3 автобусами вместимостью от 100 пассажиров и 1 автобусом вместимостью от 150 пассажиров. Проезд от Знаменского кафедрального Собора (ул. Семакова, д. 13) будет бесплатный», — говорится в сообщении. Как видно из приложенных схем маршрутов, автобусы доставят жителей Тюмени в различные районы города. Оттуда каждый участник службы сможет без проблем добраться домой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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