Тюменцев, которые примут участие в ночной рождественской службе с 6 на 7 января, бесплатно развезут по домам. Об этом сообщает на официальном сайте пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс».
«После службы, в ночь с 6 на 7 января 2024 года в (02:00) верующие смогут вернуться домой на городском транспорте. АО „ТПАТП № 1“ будет организовано транспортное обслуживание данного мероприятия 3 автобусами вместимостью от 100 пассажиров и 1 автобусом вместимостью от 150 пассажиров. Проезд от Знаменского кафедрального Собора (ул. Семакова, д. 13) будет бесплатный», — говорится в сообщении.
Как видно из приложенных схем маршрутов, автобусы доставят жителей Тюмени в различные районы города. Оттуда каждый участник службы сможет без проблем добраться домой.
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