Мэрия Челябинска просит автомобилистов не ездить на машинах

28 декабря 2023 в 16:21 Размер текста - 17 +

По мнению мэрии, автомобили мешают уборке снега Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Администрация Челябинска 28 декабря попросила автомобилистов исключить поездки по городу. Об этом сообщила пресс-служба мэрии. «По прогнозам синоптиков в ближайшие часы вновь ожидается затяжной снегопад. Мы просим вас по возможности исключить поездки по городу и не оставлять автомобили вдоль дорог. Мы понимаем, что сейчас есть сложности с уборкой дворовых территорий, но припаркованные машины полностью блокируют дороги и делают невозможной их очистку. Не создавайте помех снегоуборочной технике!» — заявили в мэрии. На территории Челябинской области 28 декабря местами ожидается снег, в том числе мокрый снег и местами сильный. Также, по данным Челябинского ЦГМС, на крайнем юге региона снег будет с дождем.

Администрация Челябинска 28 декабря попросила автомобилистов исключить поездки по городу. Об этом сообщила пресс-служба мэрии. «По прогнозам синоптиков в ближайшие часы вновь ожидается затяжной снегопад. Мы просим вас по возможности исключить поездки по городу и не оставлять автомобили вдоль дорог. Мы понимаем, что сейчас есть сложности с уборкой дворовых территорий, но припаркованные машины полностью блокируют дороги и делают невозможной их очистку. Не создавайте помех снегоуборочной технике!» — заявили в мэрии. На территории Челябинской области 28 декабря местами ожидается снег, в том числе мокрый снег и местами сильный. Также, по данным Челябинского ЦГМС, на крайнем юге региона снег будет с дождем.