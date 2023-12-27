27 декабря 2023

Мэрия Челябинска просит автомобилистов не ездить на машинах

© Служба новостей «URA.RU»
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Буран, снегопад, метель. Челябинск, машины, иномарка, снегопад, буран, метель, автотранспорт, зима, снежная буря
По мнению мэрии, автомобили мешают уборке снега Фото:

Администрация Челябинска 28 декабря попросила автомобилистов исключить поездки по городу. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

«По прогнозам синоптиков в ближайшие часы вновь ожидается затяжной снегопад. Мы просим вас по возможности исключить поездки по городу и не оставлять автомобили вдоль дорог. Мы понимаем, что сейчас есть сложности с уборкой дворовых территорий, но припаркованные машины полностью блокируют дороги и делают невозможной их очистку. Не создавайте помех снегоуборочной технике!» — заявили в мэрии.

На территории Челябинской области 28 декабря местами ожидается снег, в том числе мокрый снег и местами сильный. Также, по данным Челябинского ЦГМС, на крайнем юге региона снег будет с дождем.

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Администрация Челябинска 28 декабря попросила автомобилистов исключить поездки по городу. Об этом сообщила пресс-служба мэрии. «По прогнозам синоптиков в ближайшие часы вновь ожидается затяжной снегопад. Мы просим вас по возможности исключить поездки по городу и не оставлять автомобили вдоль дорог. Мы понимаем, что сейчас есть сложности с уборкой дворовых территорий, но припаркованные машины полностью блокируют дороги и делают невозможной их очистку. Не создавайте помех снегоуборочной технике!» — заявили в мэрии. На территории Челябинской области 28 декабря местами ожидается снег, в том числе мокрый снег и местами сильный. Также, по данным Челябинского ЦГМС, на крайнем юге региона снег будет с дождем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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