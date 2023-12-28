Тюменские единороссы переходят на формирование «правильной» информповестки

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Областная дума. Тюмень, тюменская областная дума, депутаты областной думы, депутаты, областная дума тюмени
Решением депутатской фракции единороссы обязывают депутатов в муниципалитетах активизировать работу в соцсетях Фото:

Решением депутатской фракции Тюменской областной думы единороссы обязали своих однопартийцев активизироваться в социальных сетях и участвовать в формировании правильной информационной повестки. Это касается депутатов представительных органов местного самоуправления. Документ подписан руководителем фракции Андреем Артюховым и имеется в распоряжении редакции URA.RU.

«Провести работу в своих избирательных округах с членами депутатских фракций „Единая Россия“ в представительных органах местного самоуправления. Цель — активизация их присутствия в социальных сетях и участие в формировании правильной информационной повестки», — следует из документа.

Ранее тюменский исполком ЕР выдержал жесткую ревизию от центрального штаба. Ревизоры проверяли все документы и нашли 23 ошибки, но все оказались незначительными.

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Решением депутатской фракции Тюменской областной думы единороссы обязали своих однопартийцев активизироваться в социальных сетях и участвовать в формировании правильной информационной повестки. Это касается депутатов представительных органов местного самоуправления. Документ подписан руководителем фракции Андреем Артюховым и имеется в распоряжении редакции URA.RU. «Провести работу в своих избирательных округах с членами депутатских фракций „Единая Россия“ в представительных органах местного самоуправления. Цель — активизация их присутствия в социальных сетях и участие в формировании правильной информационной повестки», — следует из документа. Ранее тюменский исполком ЕР выдержал жесткую ревизию от центрального штаба. Ревизоры проверяли все документы и нашли 23 ошибки, но все оказались незначительными.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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