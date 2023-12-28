Тюменские единороссы переходят на формирование «правильной» информповестки

Решением депутатской фракции Тюменской областной думы единороссы обязали своих однопартийцев активизироваться в социальных сетях и участвовать в формировании правильной информационной повестки. Это касается депутатов представительных органов местного самоуправления. Документ подписан руководителем фракции Андреем Артюховым и имеется в распоряжении редакции URA.RU.
«Провести работу в своих избирательных округах с членами депутатских фракций „Единая Россия“ в представительных органах местного самоуправления. Цель — активизация их присутствия в социальных сетях и участие в формировании правильной информационной повестки», — следует из документа.
Ранее тюменский исполком ЕР выдержал жесткую ревизию от центрального штаба. Ревизоры проверяли все документы и нашли 23 ошибки, но все оказались незначительными.
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