В Перми закрытый ледовый городок в новогоднюю ночь будут охранять 100 человек

Ледовый городок на эспланаде в новогоднюю ночь закроют (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В центре Перми главный ледовый городок в новогоднюю ночь будут охранять не менее 100 сотрудников ЧОП. Об этом сообщил мэр Эдуард Соснин. При этом сам городок будет закрыт, никаких праздничных мероприятий там не запланировано.

«В новогоднюю ночь безопасность на ледовом городке будут обеспечивать не менее 100 сотрудников частной охранной организации. Далее каждый день не менее двадцати человек будут дежурить на городской эспланаде», — сообщил Соснин в видеообращении в Telegram.

Ледовый городок на эспланаде откроется 30 декабря в 18:00. Он будет работать ежедневно с 10:00 до 23:00, рассказали в мэрии Перми. В новогоднюю ночь здесь не будет никаких мероприятий. Ледовые горки закроют. 1 января городок откроется в 15:00.