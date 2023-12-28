Тюменцы планируют посетить концерт Лолиты несмотря на скандал

28 декабря 2023 в 17:28 Размер текста - 17 +

Для отмены концерта должна быть уважительная причина Фото: Денис Моргунов © URA.RU Продажи билетов на концерт в Тюмени участницы «голой вечеринки» Лолиты не упали. Как рассказала URA.RU директор агентства «Маргарита-Арт» Маргарита Игонина, для отмены концерта должна быть уважительная причина. «По продажам я не могу точно сказать сейчас сколько, но мы не увидели никакого колебания. Как покупали, так и покупают. Вообще отменить концерт — это не просто. Организатору нужно направить официальное письмо в адрес площадки, где указать уважительную причину отмены. А какая здесь уважительная причина? Вот если предположить, что Лолиту признают иноагентом или у нее будут проблемы с законом, тогда да», — рассказала URA.RU Маргарита Игонина. Большой концертный тур певицы был запланирован на февраль—март 2024 года. Ранее URA.RU писало, что концерт Лолиты в Кургане отменили. Он должен был пройти накануне концерта в Тюмени.

Продажи билетов на концерт в Тюмени участницы «голой вечеринки» Лолиты не упали. Как рассказала URA.RU директор агентства «Маргарита-Арт» Маргарита Игонина, для отмены концерта должна быть уважительная причина. «По продажам я не могу точно сказать сейчас сколько, но мы не увидели никакого колебания. Как покупали, так и покупают. Вообще отменить концерт — это не просто. Организатору нужно направить официальное письмо в адрес площадки, где указать уважительную причину отмены. А какая здесь уважительная причина? Вот если предположить, что Лолиту признают иноагентом или у нее будут проблемы с законом, тогда да», — рассказала URA.RU Маргарита Игонина. Большой концертный тур певицы был запланирован на февраль—март 2024 года. Ранее URA.RU писало, что концерт Лолиты в Кургане отменили. Он должен был пройти накануне концерта в Тюмени.