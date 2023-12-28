Shot: Блиновская подала в суд на налоговую службу

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Елена Блиновская потребовала признать незаконными действия ФНС Фото:
новость из сюжета
Силовики задержали блогера Елену Блиновскую

Блогер Елена Блиновская подала в суд на Федеральную налоговою службу (ФНС). Она требует сделать перерасчет по своим задолженностям.

«Блиновская подала в суд на ФНС №6 по городу Москве. Она требует снизить долги по налогам на 60%», — сообщил telegram-канал Shot. Отмечается, что блогер считает, что у нее якобы есть все основания для перерасчета. Блиновская хочет снизить долг с 1 миллиарда 400 миллионов до 560 миллионов.

По данным telegram-канала Mash, блогер потребовала признать незаконными действия ФНС. Иск подали 26 декабря, ближайшее заседание назначено на 6 февраля следующего года.

С апреля 2023 года блогер и основатель проекта «Марафон желаний» Елена Блиновская находится под следствием по делу об уклонении от уплаты налогов. В октябре 2023 года продлили арест счетов ее компании на три месяца. Их сумма оценивается в 64 миллиарда рублей.

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Блогер Елена Блиновская подала в суд на Федеральную налоговою службу (ФНС). Она требует сделать перерасчет по своим задолженностям. «Блиновская подала в суд на ФНС №6 по городу Москве. Она требует снизить долги по налогам на 60%», — сообщил telegram-канал Shot. Отмечается, что блогер считает, что у нее якобы есть все основания для перерасчета. Блиновская хочет снизить долг с 1 миллиарда 400 миллионов до 560 миллионов. По данным telegram-канала Mash, блогер потребовала признать незаконными действия ФНС. Иск подали 26 декабря, ближайшее заседание назначено на 6 февраля следующего года. С апреля 2023 года блогер и основатель проекта «Марафон желаний» Елена Блиновская находится под следствием по делу об уклонении от уплаты налогов. В октябре 2023 года продлили арест счетов ее компании на три месяца. Их сумма оценивается в 64 миллиарда рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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