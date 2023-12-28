Из-за нечищенной проезжей части троллейбус № 19 в Челябинске изменил маршрут

Троллейбус № 19 в Челябинске 28 декабря вынужденно изменил свой маршрут из-за заваленной снегом дороги. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
«С 18 часов закрыто движение троллейбусов на участках по Бажова от Героев Танкограда до Танкистов и по Танкистов от Бажова до кольца Первое озеро. Причина изменений — нечищенная проезжая часть», — говорится в сообщении пресс-службы в официальном telegram-канале мэрии.
Троллейбус направлен по маршруту Парк Гагарина — проспект Ленина — Героев Танкограда — ЖБИ. В мэрии предложили челябинцам пользоваться автобусами № 1 и № 4, а для экономии использовать месячный безлимитный проездной стоимостью 1200 рублей или пересадочный билет стоимостью 28 рублей по транспортной карте. Когда дорогу почистят и троллейбус вернется на регулярный маршрут, в пресс-службе администрации города не уточнили.
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