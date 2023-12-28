Из-за нечищенной проезжей части троллейбус № 19 в Челябинске изменил маршрут

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Городской пейзаж. Челябинск, троллейбус, электротранспорт, городской транспорт
Троллейбус не может проехать по нечищенной дороге Фото:

Троллейбус № 19 в Челябинске 28 декабря вынужденно изменил свой маршрут из-за заваленной снегом дороги. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«С 18 часов закрыто движение троллейбусов на участках по Бажова от Героев Танкограда до Танкистов и по Танкистов от Бажова до кольца Первое озеро. Причина изменений — нечищенная проезжая часть», — говорится в сообщении пресс-службы в официальном telegram-канале мэрии.

Троллейбус направлен по маршруту Парк Гагарина — проспект Ленина — Героев Танкограда — ЖБИ. В мэрии предложили челябинцам пользоваться автобусами № 1 и № 4, а для экономии использовать месячный безлимитный проездной стоимостью 1200 рублей или пересадочный билет стоимостью 28 рублей по транспортной карте. Когда дорогу почистят и троллейбус вернется на регулярный маршрут, в пресс-службе администрации города не уточнили.

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Троллейбус № 19 в Челябинске 28 декабря вынужденно изменил свой маршрут из-за заваленной снегом дороги. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. «С 18 часов закрыто движение троллейбусов на участках по Бажова от Героев Танкограда до Танкистов и по Танкистов от Бажова до кольца Первое озеро. Причина изменений — нечищенная проезжая часть», — говорится в сообщении пресс-службы в официальном telegram-канале мэрии. Троллейбус направлен по маршруту Парк Гагарина — проспект Ленина — Героев Танкограда — ЖБИ. В мэрии предложили челябинцам пользоваться автобусами № 1 и № 4, а для экономии использовать месячный безлимитный проездной стоимостью 1200 рублей или пересадочный билет стоимостью 28 рублей по транспортной карте. Когда дорогу почистят и троллейбус вернется на регулярный маршрут, в пресс-службе администрации города не уточнили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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