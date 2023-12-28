Глава депздрава Сигидаев поддержал просьбу медсестер о дополнительных выплатах

28 декабря 2023 в 19:41 Размер текста - 17 +

В Курганской области просят ввести дополнительные выплаты для медсестер Фото: Илья Московец © URA.RU Подъемные выплаты при трудоустройстве, помощь в приобретении или аренде жилья нужна не только врачам, но и среднему медицинскому персоналу Курганской области. Об этом шла речь на совещании по итогам работы за 2023 год в сфере здравоохранения, передает корреспондент URA.RU. Глава депздрава Алексей Сигидаев предложение поддержал. Участники совещания задали вопрос Сигидаеву, будут ли предусмотрены дополнительные выплаты и меры поддержки для медсестер в 2024 году. Пока медики среднего звена обделены вниманием. «Давайте этот вопрос до Нового года отработаем. Перед Новым годом я подпишу ходатайство и направлю губернатору Вадиму Шумкову и в Минздрав», — ответил Сигидаев. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области при трудоустройстве для врачей предусмотрены единовременные компенсационные выплаты в размере 1-1,5 млн рублей и 500-750 тысяч рублей. Молодым специалистам выплачивают пособия в размере 100-150 тысяч рублей. Переехавшим в Курганскую область врачам — 300 тысяч рублей. Также врачам компенсируют аренду жилья (до 10 тысяч рублей). Ежегодно на меры поддержки в регионе тратят 160 млн рублей. Существуют выплаты для акушеров и фельдшеров, устроившихся на работу в селах.

Подъемные выплаты при трудоустройстве, помощь в приобретении или аренде жилья нужна не только врачам, но и среднему медицинскому персоналу Курганской области. Об этом шла речь на совещании по итогам работы за 2023 год в сфере здравоохранения, передает корреспондент URA.RU. Глава депздрава Алексей Сигидаев предложение поддержал. Участники совещания задали вопрос Сигидаеву, будут ли предусмотрены дополнительные выплаты и меры поддержки для медсестер в 2024 году. Пока медики среднего звена обделены вниманием. «Давайте этот вопрос до Нового года отработаем. Перед Новым годом я подпишу ходатайство и направлю губернатору Вадиму Шумкову и в Минздрав», — ответил Сигидаев. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области при трудоустройстве для врачей предусмотрены единовременные компенсационные выплаты в размере 1-1,5 млн рублей и 500-750 тысяч рублей. Молодым специалистам выплачивают пособия в размере 100-150 тысяч рублей. Переехавшим в Курганскую область врачам — 300 тысяч рублей. Также врачам компенсируют аренду жилья (до 10 тысяч рублей). Ежегодно на меры поддержки в регионе тратят 160 млн рублей. Существуют выплаты для акушеров и фельдшеров, устроившихся на работу в селах.