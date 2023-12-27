27 декабря 2023

Губернатор ЯНАО оставил подпись в поддержку кандидатуры Путина. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов считает, что во главе России должен стоять смелый и мудрый лидер Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов оставил свою подпись в поддержку кандидатуры Владимира Путина на выборах президента весной следующего года, сообщается в telegram-канале губернатора Ямала. Артюхов считает, что во главе России должен стоять смелый и мудрый лидер.

«Сильная Россия — сильный Ямал. Во главе нашей великой державы должен стоять смелый и мудрый лидер, который обеспечит развитие и безопасность государства. Так, как это происходит и сейчас», — прокомментировал свое решение Дмитрий Артюхов.

Ранее URA.RU сообщало, губернатор ЯНАО поддержал решение президента России Владимира Путина идти на выборы главы государства в 2024 году. Региональное отделение партии «Справедливая Россия — За Правду» в ЯНАО окажет помощь в сборе подписей в поддержку Путина.

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов оставил свою подпись в поддержку кандидатуры Владимира Путина
Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов оставил свою подпись в поддержку кандидатуры Владимира Путина
Фото:

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов оставил свою подпись в поддержку кандидатуры Владимира Путина на выборах президента весной следующего года, сообщается в telegram-канале губернатора Ямала. Артюхов считает, что во главе России должен стоять смелый и мудрый лидер. «Сильная Россия — сильный Ямал. Во главе нашей великой державы должен стоять смелый и мудрый лидер, который обеспечит развитие и безопасность государства. Так, как это происходит и сейчас», — прокомментировал свое решение Дмитрий Артюхов. Ранее URA.RU сообщало, губернатор ЯНАО поддержал решение президента России Владимира Путина идти на выборы главы государства в 2024 году. Региональное отделение партии «Справедливая Россия — За Правду» в ЯНАО окажет помощь в сборе подписей в поддержку Путина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...