Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов оставил свою подпись в поддержку кандидатуры Владимира Путина на выборах президента весной следующего года, сообщается в telegram-канале губернатора Ямала. Артюхов считает, что во главе России должен стоять смелый и мудрый лидер.
«Сильная Россия — сильный Ямал. Во главе нашей великой державы должен стоять смелый и мудрый лидер, который обеспечит развитие и безопасность государства. Так, как это происходит и сейчас», — прокомментировал свое решение Дмитрий Артюхов.
Ранее URA.RU сообщало, губернатор ЯНАО поддержал решение президента России Владимира Путина идти на выборы главы государства в 2024 году. Региональное отделение партии «Справедливая Россия — За Правду» в ЯНАО окажет помощь в сборе подписей в поддержку Путина.
Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов оставил свою подпись в поддержку кандидатуры Владимира Путина
Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов оставил свою подпись в поддержку кандидатуры Владимира Путина на выборах президента весной следующего года, сообщается в telegram-канале губернатора Ямала. Артюхов считает, что во главе России должен стоять смелый и мудрый лидер. «Сильная Россия — сильный Ямал. Во главе нашей великой державы должен стоять смелый и мудрый лидер, который обеспечит развитие и безопасность государства. Так, как это происходит и сейчас», — прокомментировал свое решение Дмитрий Артюхов. Ранее URA.RU сообщало, губернатор ЯНАО поддержал решение президента России Владимира Путина идти на выборы главы государства в 2024 году. Региональное отделение партии «Справедливая Россия — За Правду» в ЯНАО окажет помощь в сборе подписей в поддержку Путина.