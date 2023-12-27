Губернатор ЯНАО оставил подпись в поддержку кандидатуры Путина. Фото

28 декабря 2023 в 19:44 Размер текста - 17 +

Дмитрий Артюхов считает, что во главе России должен стоять смелый и мудрый лидер Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов оставил свою подпись в поддержку кандидатуры Владимира Путина на выборах президента весной следующего года, сообщается в telegram-канале губернатора Ямала. Артюхов считает, что во главе России должен стоять смелый и мудрый лидер. «Сильная Россия — сильный Ямал. Во главе нашей великой державы должен стоять смелый и мудрый лидер, который обеспечит развитие и безопасность государства. Так, как это происходит и сейчас», — прокомментировал свое решение Дмитрий Артюхов. Ранее URA.RU сообщало, губернатор ЯНАО поддержал решение президента России Владимира Путина идти на выборы главы государства в 2024 году. Региональное отделение партии «Справедливая Россия — За Правду» в ЯНАО окажет помощь в сборе подписей в поддержку Путина. Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов оставил свою подпись в поддержку кандидатуры Владимира Путина Фото: telegram-канал Дмитрия Артюхова

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов оставил свою подпись в поддержку кандидатуры Владимира Путина на выборах президента весной следующего года, сообщается в telegram-канале губернатора Ямала. Артюхов считает, что во главе России должен стоять смелый и мудрый лидер. «Сильная Россия — сильный Ямал. Во главе нашей великой державы должен стоять смелый и мудрый лидер, который обеспечит развитие и безопасность государства. Так, как это происходит и сейчас», — прокомментировал свое решение Дмитрий Артюхов. Ранее URA.RU сообщало, губернатор ЯНАО поддержал решение президента России Владимира Путина идти на выборы главы государства в 2024 году. Региональное отделение партии «Справедливая Россия — За Правду» в ЯНАО окажет помощь в сборе подписей в поддержку Путина.