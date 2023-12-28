Лолита рассказала, чем займется вместо отмененных из-за вечеринки Ивлеевой концертов. Видео

Лолита: вместо отмененных концертов займусь уборкой квартиры

28 декабря 2023 в 21:16 Размер текста - 17 +

Лолита выразила благодарность своим поклонникам за поддержку Фото: Софья Сандурская/ТАСС новость из сюжета Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку» Певица Лолита, лишившаяся концертной работы после участия в «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой, вместо выступлений займется уборкой квартиры. Также артистка выразила благодарность за множественные слова поддержки в ее адрес. «Я так давно не убирала квартиру, что видно она написала в Небесную канцелярию, чтобы меня лишили концертной работы», — сообщила Лолита в своем telegram-канале. Она также добавила, что в связи со скорым наступлением весны существует необходимость обрезки кустов. Певица, среди прочего, выразила благодарность своим поклонникам за поддержку. Ивлеева организовала «голую вечеринку» в Москве, которую посетили множество российских звезд. После этого некоторые знаменитости столкнулись с последствиями «культуры отмены» в виде прекращения контрактов и концертов. Концерт Лолиты, запланированный на 24 марта 2024 года в филармонии Кургана, был отменен.

Певица Лолита, лишившаяся концертной работы после участия в «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой, вместо выступлений займется уборкой квартиры. Также артистка выразила благодарность за множественные слова поддержки в ее адрес. «Я так давно не убирала квартиру, что видно она написала в Небесную канцелярию, чтобы меня лишили концертной работы», — сообщила Лолита в своем telegram-канале. Она также добавила, что в связи со скорым наступлением весны существует необходимость обрезки кустов. Певица, среди прочего, выразила благодарность своим поклонникам за поддержку. Ивлеева организовала «голую вечеринку» в Москве, которую посетили множество российских звезд. После этого некоторые знаменитости столкнулись с последствиями «культуры отмены» в виде прекращения контрактов и концертов. Концерт Лолиты, запланированный на 24 марта 2024 года в филармонии Кургана, был отменен.