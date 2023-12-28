Лолита рассказала, чем займется вместо отмененных из-за вечеринки Ивлеевой концертов. Видео

Лолита: вместо отмененных концертов займусь уборкой квартиры
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Лолита выразила благодарность своим поклонникам за поддержку Фото:
новость из сюжета
Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку»

Певица Лолита, лишившаяся концертной работы после участия в «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой, вместо выступлений займется уборкой квартиры. Также артистка выразила благодарность за множественные слова поддержки в ее адрес.

«Я так давно не убирала квартиру, что видно она написала в Небесную канцелярию, чтобы меня лишили концертной работы», — сообщила Лолита в своем telegram-канале. Она также добавила, что в связи со скорым наступлением весны существует необходимость обрезки кустов. Певица, среди прочего, выразила благодарность своим поклонникам за поддержку.

Ивлеева организовала «голую вечеринку» в Москве, которую посетили множество российских звезд. После этого некоторые знаменитости столкнулись с последствиями «культуры отмены» в виде прекращения контрактов и концертов. Концерт Лолиты, запланированный на 24 марта 2024 года в филармонии Кургана, был отменен.

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Певица Лолита, лишившаяся концертной работы после участия в «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой, вместо выступлений займется уборкой квартиры. Также артистка выразила благодарность за множественные слова поддержки в ее адрес. «Я так давно не убирала квартиру, что видно она написала в Небесную канцелярию, чтобы меня лишили концертной работы», — сообщила Лолита в своем telegram-канале. Она также добавила, что в связи со скорым наступлением весны существует необходимость обрезки кустов. Певица, среди прочего, выразила благодарность своим поклонникам за поддержку. Ивлеева организовала «голую вечеринку» в Москве, которую посетили множество российских звезд. После этого некоторые знаменитости столкнулись с последствиями «культуры отмены» в виде прекращения контрактов и концертов. Концерт Лолиты, запланированный на 24 марта 2024 года в филармонии Кургана, был отменен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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