У Telegram произошел массовый сбой в РФ

28 декабря 2023 в 22:36 Размер текста - 17 +

О сбоях Telegram сообщили почти тысяча пользователей мессенджера Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Данные специализированных сервисов свидетельствуют о сбоях в работе мессенджера Telegram на территории России. Портал сбой.рф сообщает, что уже было получено 958 отчетов от пользователей о проблемах с работой этого мессенджера. Сообщения в Telegram могут отправляться с большой задержкой как в мобильном приложении, так и в компьютерной версии. Некоторые пользователи Brand Analytics также сообщили, что мессенджер у них вообще не работает. Данные портала Downdetector Фото: скриншот Данные портала сбой.рф Фото: скриншот

Данные специализированных сервисов свидетельствуют о сбоях в работе мессенджера Telegram на территории России. Портал сбой.рф сообщает, что уже было получено 958 отчетов от пользователей о проблемах с работой этого мессенджера. Сообщения в Telegram могут отправляться с большой задержкой как в мобильном приложении, так и в компьютерной версии. Некоторые пользователи Brand Analytics также сообщили, что мессенджер у них вообще не работает.