У Telegram произошел массовый сбой в РФ

О сбоях Telegram сообщили почти тысяча пользователей мессенджера
Данные специализированных сервисов свидетельствуют о сбоях в работе мессенджера Telegram на территории России. Портал сбой.рф сообщает, что уже было получено 958 отчетов от пользователей о проблемах с работой этого мессенджера.
Сообщения в Telegram могут отправляться с большой задержкой как в мобильном приложении, так и в компьютерной версии. Некоторые пользователи Brand Analytics также сообщили, что мессенджер у них вообще не работает.
Данные портала Downdetector
Данные портала сбой.рф
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