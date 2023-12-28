У Telegram произошел массовый сбой в РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарты. Сургут , свеча, траур, гвоздики, блокировка telegram, телеграм, telegram
О сбоях Telegram сообщили почти тысяча пользователей мессенджера Фото:

Данные специализированных сервисов свидетельствуют о сбоях в работе мессенджера Telegram на территории России. Портал сбой.рф сообщает, что уже было получено 958 отчетов от пользователей о проблемах с работой этого мессенджера.

Сообщения в Telegram могут отправляться с большой задержкой как в мобильном приложении, так и в компьютерной версии. Некоторые пользователи Brand Analytics также сообщили, что мессенджер у них вообще не работает.

Данные портала Downdetector
Данные портала Downdetector
Фото:
Данные портала сбой.рф
Данные портала сбой.рф
Фото:

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Данные специализированных сервисов свидетельствуют о сбоях в работе мессенджера Telegram на территории России. Портал сбой.рф сообщает, что уже было получено 958 отчетов от пользователей о проблемах с работой этого мессенджера. Сообщения в Telegram могут отправляться с большой задержкой как в мобильном приложении, так и в компьютерной версии. Некоторые пользователи Brand Analytics также сообщили, что мессенджер у них вообще не работает.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...