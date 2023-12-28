В Перми обманутым дольщикам выплатят компенсации

29 декабря 2023 в 00:36 Размер текста - 17 +

В Перми обманутым дольщикам будут выплачивать компенсации за квартиры Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми обманутые дольщики сразу восьми многоквартирных домов получат компенсации. Об этом рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. «Хорошие новости под конец года для обманутых дольщиков восьми домов. Наблюдательный совет федерального Фонда развития территорий поддержал наше предложение по выплатам компенсаций за квартиры. Речь идет о домах по ул. Екатерининская, 175 (поз. 2,3,4), ул. Ким, 14, ул. Кабельщиков, 25 и 27, ул. Кедровая, 18 и 20», — уточнил в посте Махонин. Махонин подчеркнул, что сначала планировалось достроить дома дольщиков. Он добавил, что стройка могла протянуться еще несколько лет. Поэтому, было принято решение о выплате компенсаций. Ранее власти Пермского края направили 2,5 млрд рублей на решение проблемы обманутых дольщиков. На эти средства планируется возобновить постройки домов и выплатить компенсации пермякам, оставшимся без квартир, сообщается на сайте правительства региона.

В Перми обманутые дольщики сразу восьми многоквартирных домов получат компенсации. Об этом рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. «Хорошие новости под конец года для обманутых дольщиков восьми домов. Наблюдательный совет федерального Фонда развития территорий поддержал наше предложение по выплатам компенсаций за квартиры. Речь идет о домах по ул. Екатерининская, 175 (поз. 2,3,4), ул. Ким, 14, ул. Кабельщиков, 25 и 27, ул. Кедровая, 18 и 20», — уточнил в посте Махонин. Махонин подчеркнул, что сначала планировалось достроить дома дольщиков. Он добавил, что стройка могла протянуться еще несколько лет. Поэтому, было принято решение о выплате компенсаций. Ранее власти Пермского края направили 2,5 млрд рублей на решение проблемы обманутых дольщиков. На эти средства планируется возобновить постройки домов и выплатить компенсации пермякам, оставшимся без квартир, сообщается на сайте правительства региона.