28 декабря 2023

В Перми обманутым дольщикам выплатят компенсации

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
"Бабье лето". Пермь, кран, стройка, новостройка, осень в городе, видео камеры
В Перми обманутым дольщикам будут выплачивать компенсации за квартиры Фото:

В Перми обманутые дольщики сразу восьми многоквартирных домов получат компенсации. Об этом рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.

«Хорошие новости под конец года для обманутых дольщиков восьми домов. Наблюдательный совет федерального Фонда развития территорий поддержал наше предложение по выплатам компенсаций за квартиры. Речь идет о домах по ул. Екатерининская, 175 (поз. 2,3,4), ул. Ким, 14, ул. Кабельщиков, 25 и 27, ул. Кедровая, 18 и 20», — уточнил в посте Махонин.

Махонин подчеркнул, что сначала планировалось достроить дома дольщиков. Он добавил, что стройка могла протянуться еще несколько лет. Поэтому, было принято решение о выплате компенсаций.

Ранее власти Пермского края направили 2,5 млрд рублей на решение проблемы обманутых дольщиков. На эти средства планируется возобновить постройки домов и выплатить компенсации пермякам, оставшимся без квартир, сообщается на сайте правительства региона.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми обманутые дольщики сразу восьми многоквартирных домов получат компенсации. Об этом рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. «Хорошие новости под конец года для обманутых дольщиков восьми домов. Наблюдательный совет федерального Фонда развития территорий поддержал наше предложение по выплатам компенсаций за квартиры. Речь идет о домах по ул. Екатерининская, 175 (поз. 2,3,4), ул. Ким, 14, ул. Кабельщиков, 25 и 27, ул. Кедровая, 18 и 20», — уточнил в посте Махонин. Махонин подчеркнул, что сначала планировалось достроить дома дольщиков. Он добавил, что стройка могла протянуться еще несколько лет. Поэтому, было принято решение о выплате компенсаций. Ранее власти Пермского края направили 2,5 млрд рублей на решение проблемы обманутых дольщиков. На эти средства планируется возобновить постройки домов и выплатить компенсации пермякам, оставшимся без квартир, сообщается на сайте правительства региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...