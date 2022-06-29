Пермские власти решили проблему обманутых дольщиков

Из Единого реестра проблемных домов в крае исключено уже 19 объектов Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Власти Пермского края выделят 2,5 млрд рублей до конца 2024 года на решение проблемы обманутых дольщиков. На эти средства планируется возобновить постройки домов и выплатить компенсации пермякам, оставшимся без квартир, сообщается на сайте правительства региона.

«Всего до конца 2024 года на реализацию мероприятий по восстановлению прав участников долевого строительства заложили в краевом бюджете порядка 2,5 млрд руб», — сообщается на сайте. На данный момент 800 человек уже получили компенсации на сумму 1,5 млрд рублей.

Как сообщается из Единого реестра проблемных домов, властям уже удалось исключить 19 объектов в крае. На данный момент в регионе всего 46 проблемных зданий, по 42 из которых уже принято решение о возмещении или о достройке. В планах завершить работу за три года, восстановив в правах 3,5 тысячи пермяков. Также власти доложили, что в 2022 году должно завершиться строительство дома в Перми по ул. Толмачева, 15 и будут введены в эксплуатацию дома по ул. Революции, 2а и ул. Решетникова,18.