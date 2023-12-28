28 декабря 2023
27 декабря 2023

На трассе в ЯНАО в ДТП погибли люди. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ночная авария Курган, дтп, мчс сотрудники, разбитый автомобиль, авария
В результате ДТП сильно поврежден автомобиль (архивное фото) Фото:

В Новом Уренгое на въезде в Коротчаево (ЯНАО) вечером 28 декабря в ДТП попал автомобиль Lada Priora. По информации очевидцев, минимум два человека погибли.

«При заезде в Коротчаево Priora в смятку. Минимум двое погибших, сам лично видел», — сообщает очевидец трагедии в telegram-канале «Новый Уренгой ДПС».

Предположительно водитель не справился с управлением, когда совершал поворот. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО с просьбой прокомментировать происшествие. На момент публикации новости ответ не получен.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Новом Уренгое на въезде в Коротчаево (ЯНАО) вечером 28 декабря в ДТП попал автомобиль Lada Priora. По информации очевидцев, минимум два человека погибли. «При заезде в Коротчаево Priora в смятку. Минимум двое погибших, сам лично видел», — сообщает очевидец трагедии в telegram-канале «Новый Уренгой ДПС». Предположительно водитель не справился с управлением, когда совершал поворот. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО с просьбой прокомментировать происшествие. На момент публикации новости ответ не получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...