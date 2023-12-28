В результате ДТП сильно поврежден автомобиль (архивное фото)
В Новом Уренгое на въезде в Коротчаево (ЯНАО) вечером 28 декабря в ДТП попал автомобиль Lada Priora. По информации очевидцев, минимум два человека погибли.
«При заезде в Коротчаево Priora в смятку. Минимум двое погибших, сам лично видел», — сообщает очевидец трагедии в telegram-канале «Новый Уренгой ДПС».
Предположительно водитель не справился с управлением, когда совершал поворот. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО с просьбой прокомментировать происшествие. На момент публикации новости ответ не получен.
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