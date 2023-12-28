28 декабря 2023

Wildberries повысит комиссию для продавцов электроники и бытовой техники

© Служба новостей «URA.RU»
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Сетевая торговля. Екатеринбург, телефон, смартфон, интернет-магазин, wildberries, вайлдберриз
Комиссия вырастет в среднем на 5% Фото:

Маркетплейс Wildberries с 8 января 2024 года поднимет комиссию для продавцов бытовой техники и электроники в среднем на 5%. Об этом сообщил представитель торговой площадки журналистам.

«Онлайн-платформа Wildberries с 8 января повысит комиссию на продажу бытовой техники и электроники. В среднем комиссия вырастет на пять процентных пунктов», — передает информацию от источника РБК.

На проекторы, электросамокаты и зарядные устройства ставки не вырастут. Комиссия на мониторы, фотоаппараты, геймпады увеличится на 2%. Согласно новому прейскуранту, ставки на процессоры выросли на 7%, а на «умные» часы на 5%. Представитель Wildberries подчеркнул, что остальные категории изменения не затронут. Он отметил, что комиссии на электронику не поднимали в 2023 году, а по некоторым товарам даже снижали.

С января Wildberries также планирует ввести опцию отмены покупки сразу после ее заказа, передает RT. Она будет доступна в мобильном приложении и на сайте. Отменить доставку можно будет в первый час после заказа или до того момента, пока продавец не начал сборку товара.

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Маркетплейс Wildberries с 8 января 2024 года поднимет комиссию для продавцов бытовой техники и электроники в среднем на 5%. Об этом сообщил представитель торговой площадки журналистам. «Онлайн-платформа Wildberries с 8 января повысит комиссию на продажу бытовой техники и электроники. В среднем комиссия вырастет на пять процентных пунктов», — передает информацию от источника РБК. На проекторы, электросамокаты и зарядные устройства ставки не вырастут. Комиссия на мониторы, фотоаппараты, геймпады увеличится на 2%. Согласно новому прейскуранту, ставки на процессоры выросли на 7%, а на «умные» часы на 5%. Представитель Wildberries подчеркнул, что остальные категории изменения не затронут. Он отметил, что комиссии на электронику не поднимали в 2023 году, а по некоторым товарам даже снижали. С января Wildberries также планирует ввести опцию отмены покупки сразу после ее заказа, передает RT. Она будет доступна в мобильном приложении и на сайте. Отменить доставку можно будет в первый час после заказа или до того момента, пока продавец не начал сборку товара.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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