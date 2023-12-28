В России в три раза подорожает вино

29 декабря 2023 в 04:45 Размер текста - 17 +

Вино подорожает на фоне предстоящего трехкратного роста акцизов Фото: Размик Закарян © URA.RU В России с новогодних праздников на фоне роста акцизов подорожает вино. Об этом заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов. «Самые дешевые вина начнут дорожать уже с января. А дальше остальные виноделы будут следить за сохранением паритета и, вполне возможно, поднимать свои цены», — рассказал Чеглов, его слова передает «Прайм». К лету средний чек за вино может вырасти на треть, отметил он. Также он добавил, что согласно закону, подписанному в конце ноября, акцизы на вино с 1 мая вырастут в три раза (34 до 108 рублей за литр). В дальнейшем рост продолжится, и это отразится на ценах, сказано в сообщении. С 1 января также подорожают сигареты, передает телеканал «360». Минимальная цена пачки вырастет со 112 до 117 рублей. Это связано с повышением акцизов на табачные изделия.

В России с новогодних праздников на фоне роста акцизов подорожает вино. Об этом заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов. «Самые дешевые вина начнут дорожать уже с января. А дальше остальные виноделы будут следить за сохранением паритета и, вполне возможно, поднимать свои цены», — рассказал Чеглов, его слова передает «Прайм». К лету средний чек за вино может вырасти на треть, отметил он. Также он добавил, что согласно закону, подписанному в конце ноября, акцизы на вино с 1 мая вырастут в три раза (34 до 108 рублей за литр). В дальнейшем рост продолжится, и это отразится на ценах, сказано в сообщении. С 1 января также подорожают сигареты, передает телеканал «360». Минимальная цена пачки вырастет со 112 до 117 рублей. Это связано с повышением акцизов на табачные изделия.