28 декабря 2023

В России в три раза подорожает вино

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Презентация сериала "Однажды на Урале". Екатеринбург, игристое, бокалы, вино
Вино подорожает на фоне предстоящего трехкратного роста акцизов Фото:

В России с новогодних праздников на фоне роста акцизов подорожает вино. Об этом заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

«Самые дешевые вина начнут дорожать уже с января. А дальше остальные виноделы будут следить за сохранением паритета и, вполне возможно, поднимать свои цены», — рассказал Чеглов, его слова передает «Прайм». К лету средний чек за вино может вырасти на треть, отметил он.

Также он добавил, что согласно закону, подписанному в конце ноября, акцизы на вино с 1 мая вырастут в три раза (34 до 108 рублей за литр). В дальнейшем рост продолжится, и это отразится на ценах, сказано в сообщении.

С 1 января также подорожают сигареты, передает телеканал «360». Минимальная цена пачки вырастет со 112 до 117 рублей. Это связано с повышением акцизов на табачные изделия.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России с новогодних праздников на фоне роста акцизов подорожает вино. Об этом заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов. «Самые дешевые вина начнут дорожать уже с января. А дальше остальные виноделы будут следить за сохранением паритета и, вполне возможно, поднимать свои цены», — рассказал Чеглов, его слова передает «Прайм». К лету средний чек за вино может вырасти на треть, отметил он. Также он добавил, что согласно закону, подписанному в конце ноября, акцизы на вино с 1 мая вырастут в три раза (34 до 108 рублей за литр). В дальнейшем рост продолжится, и это отразится на ценах, сказано в сообщении. С 1 января также подорожают сигареты, передает телеканал «360». Минимальная цена пачки вырастет со 112 до 117 рублей. Это связано с повышением акцизов на табачные изделия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...