В ЯНАО предпринимательница задолжала работникам полмиллиона рублей

В ЯНАО предпринимательница попала под уголовное дело за долги перед рабочими

29 декабря 2023 в 10:50 Размер текста - 17 +

Предпринимательница в Тарко-Сале должна работникам почти полмиллиона рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тарко-Сале (ЯНАО) индивидуальный предприниматель задолжала трем работникам более 450 тысяч рублей, направляя средства на развитие бизнеса. За это на нее завели уголовное дело, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР. «Следствием установлено, что в Тарко-Сале индивидуальный предприниматель, располагая достаточными денежными средствами, в период свыше двух месяцев умышленно не выплачивала заработную плату троим работникам. Задолженность перед потерпевшими составила 450 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО. Ей вменяется статья «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы». Следователи устанавливают других возможных пострадавших и точную сумму причиненного ущерба рабочим.

В Тарко-Сале (ЯНАО) индивидуальный предприниматель задолжала трем работникам более 450 тысяч рублей, направляя средства на развитие бизнеса. За это на нее завели уголовное дело, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР. «Следствием установлено, что в Тарко-Сале индивидуальный предприниматель, располагая достаточными денежными средствами, в период свыше двух месяцев умышленно не выплачивала заработную плату троим работникам. Задолженность перед потерпевшими составила 450 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО. Ей вменяется статья «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы». Следователи устанавливают других возможных пострадавших и точную сумму причиненного ущерба рабочим.