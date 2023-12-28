28 декабря 2023
27 декабря 2023

В ЯНАО предпринимательница задолжала работникам полмиллиона рублей

В ЯНАО предпринимательница попала под уголовное дело за долги перед рабочими
© Служба новостей «URA.RU»
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Предпринимательница в Тарко-Сале должна работникам почти полмиллиона рублей Фото:

В Тарко-Сале (ЯНАО) индивидуальный предприниматель задолжала трем работникам более 450 тысяч рублей, направляя средства на развитие бизнеса. За это на нее завели уголовное дело, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР.

«Следствием установлено, что в Тарко-Сале индивидуальный предприниматель, располагая достаточными денежными средствами, в период свыше двух месяцев умышленно не выплачивала заработную плату троим работникам. Задолженность перед потерпевшими составила 450 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

Ей вменяется статья «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы». Следователи устанавливают других возможных пострадавших и точную сумму причиненного ущерба рабочим.

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В Тарко-Сале (ЯНАО) индивидуальный предприниматель задолжала трем работникам более 450 тысяч рублей, направляя средства на развитие бизнеса. За это на нее завели уголовное дело, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР. «Следствием установлено, что в Тарко-Сале индивидуальный предприниматель, располагая достаточными денежными средствами, в период свыше двух месяцев умышленно не выплачивала заработную плату троим работникам. Задолженность перед потерпевшими составила 450 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО. Ей вменяется статья «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы». Следователи устанавливают других возможных пострадавших и точную сумму причиненного ущерба рабочим.
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© Служба новостей «URA.RU»
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