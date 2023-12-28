В ЯНАО предпринимательница задолжала работникам полмиллиона рублей

В Тарко-Сале (ЯНАО) индивидуальный предприниматель задолжала трем работникам более 450 тысяч рублей, направляя средства на развитие бизнеса. За это на нее завели уголовное дело, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР.
«Следствием установлено, что в Тарко-Сале индивидуальный предприниматель, располагая достаточными денежными средствами, в период свыше двух месяцев умышленно не выплачивала заработную плату троим работникам. Задолженность перед потерпевшими составила 450 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.
Ей вменяется статья «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы». Следователи устанавливают других возможных пострадавших и точную сумму причиненного ущерба рабочим.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.