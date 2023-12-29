Вице-премьер РФ Чернышенко анонсировал экзамен по ИИ для выпускников вузов

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Дмитрий Чернышенко на Форуме будущих технологий. Москва, чернышенко дмитрий
Дмитрий Чернышенко сделал прогноз по применению ИИ в России к 2030 году Фото:

К 2030 году выпускники российских вузов сдадут экзамен по теме искусственного интеллекта (ИИ). С таким заявлением выступил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. По его словам, студенты будут готовы к такому срезу знаний в этой сфере благодаря новым образовательным программам.

«Благодаря образованию по ИИ на 2030 год мы планируем, что 100% выпускников вузов будут знакомы с ИИ и сдадут по этой теме экзамен», — сказал Дмитрий Чернышенко, его слова передает РИА Новости. Как отметил вице-премьер, на данный момент для вузов уже создано больше ста образовательных программ по теме ИИ: 19 для бакалавриата и 85 для магистратуры. В частности, благодаря им, отметил зампред правительства, к 2030 году 85% российских специалистов будут уметь использовать искусственный интеллект для упрощения выполнения задач.

Российские власти активно развивают использование искусственного интеллекта в стране, мотивируют использовать его бизнес и госструктуры. Так, президент РФ Владимир Путин сообщал, что бизнес получит налоговые льготы при внедрении в работу российских разработок в сфере ИИ. Согласно прогнозам, такая инновация позволит компаниям сэкономить около 1 трлн рублей к 2025 году.

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К 2030 году выпускники российских вузов сдадут экзамен по теме искусственного интеллекта (ИИ). С таким заявлением выступил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. По его словам, студенты будут готовы к такому срезу знаний в этой сфере благодаря новым образовательным программам. «Благодаря образованию по ИИ на 2030 год мы планируем, что 100% выпускников вузов будут знакомы с ИИ и сдадут по этой теме экзамен», — сказал Дмитрий Чернышенко, его слова передает РИА Новости. Как отметил вице-премьер, на данный момент для вузов уже создано больше ста образовательных программ по теме ИИ: 19 для бакалавриата и 85 для магистратуры. В частности, благодаря им, отметил зампред правительства, к 2030 году 85% российских специалистов будут уметь использовать искусственный интеллект для упрощения выполнения задач. Российские власти активно развивают использование искусственного интеллекта в стране, мотивируют использовать его бизнес и госструктуры. Так, президент РФ Владимир Путин сообщал, что бизнес получит налоговые льготы при внедрении в работу российских разработок в сфере ИИ. Согласно прогнозам, такая инновация позволит компаниям сэкономить около 1 трлн рублей к 2025 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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