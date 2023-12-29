Вице-премьер РФ Чернышенко анонсировал экзамен по ИИ для выпускников вузов

29 декабря 2023 в 12:33 Размер текста - 17 +

Дмитрий Чернышенко сделал прогноз по применению ИИ в России к 2030 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU К 2030 году выпускники российских вузов сдадут экзамен по теме искусственного интеллекта (ИИ). С таким заявлением выступил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. По его словам, студенты будут готовы к такому срезу знаний в этой сфере благодаря новым образовательным программам. «Благодаря образованию по ИИ на 2030 год мы планируем, что 100% выпускников вузов будут знакомы с ИИ и сдадут по этой теме экзамен», — сказал Дмитрий Чернышенко, его слова передает РИА Новости. Как отметил вице-премьер, на данный момент для вузов уже создано больше ста образовательных программ по теме ИИ: 19 для бакалавриата и 85 для магистратуры. В частности, благодаря им, отметил зампред правительства, к 2030 году 85% российских специалистов будут уметь использовать искусственный интеллект для упрощения выполнения задач. Российские власти активно развивают использование искусственного интеллекта в стране, мотивируют использовать его бизнес и госструктуры. Так, президент РФ Владимир Путин сообщал, что бизнес получит налоговые льготы при внедрении в работу российских разработок в сфере ИИ. Согласно прогнозам, такая инновация позволит компаниям сэкономить около 1 трлн рублей к 2025 году.

К 2030 году выпускники российских вузов сдадут экзамен по теме искусственного интеллекта (ИИ). С таким заявлением выступил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. По его словам, студенты будут готовы к такому срезу знаний в этой сфере благодаря новым образовательным программам. «Благодаря образованию по ИИ на 2030 год мы планируем, что 100% выпускников вузов будут знакомы с ИИ и сдадут по этой теме экзамен», — сказал Дмитрий Чернышенко, его слова передает РИА Новости. Как отметил вице-премьер, на данный момент для вузов уже создано больше ста образовательных программ по теме ИИ: 19 для бакалавриата и 85 для магистратуры. В частности, благодаря им, отметил зампред правительства, к 2030 году 85% российских специалистов будут уметь использовать искусственный интеллект для упрощения выполнения задач. Российские власти активно развивают использование искусственного интеллекта в стране, мотивируют использовать его бизнес и госструктуры. Так, президент РФ Владимир Путин сообщал, что бизнес получит налоговые льготы при внедрении в работу российских разработок в сфере ИИ. Согласно прогнозам, такая инновация позволит компаниям сэкономить около 1 трлн рублей к 2025 году.