Кадыров рассказал о «подарках» на Новый год для ВСУ от «Ахмата»

Кадыров: спецназ «Ахмат» продолжает защищать Клещеевку от ВСУ
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«Ахмат» защищает Клещеевку от ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Чеченский спецназ «Ахмат» продолжает защищать территорию Клещеевки от ВСУ, осыпая их «подарками». Об этом заявил глава Республики Чечня Рамзан Кадыров.

«Клещеевка. Работает отряд „Шустрого“ спецназа „АХМАТ“ совместно с 4-й бригадой 2-го армейского корпуса ВС РФ. Ввиду приближающихся праздников наши парни начали наиболее активно осыпать „подарками“ незваных гостей и будут продолжать до тех пор, пока последний из них не покинет зону ответственности», — написал Рамзан Кадыров у себя в Telegram.

Чеченский лидер подчеркнул, что ВСУ продолжают нести большие потери на поле боя. Кроме того, воздушная разведка эффективно выявляет скопления живой силы украинской армии.

Ранее командир «Ахмата» Апты Алаудинов заявил, что ВСУ несут большие потери при атаках на Клещеевку. При этом украинские силы не оставляют попыток захватить населенный пункт, пишет Life.

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Чеченский спецназ «Ахмат» продолжает защищать территорию Клещеевки от ВСУ, осыпая их «подарками». Об этом заявил глава Республики Чечня Рамзан Кадыров. «Клещеевка. Работает отряд „Шустрого“ спецназа „АХМАТ“ совместно с 4-й бригадой 2-го армейского корпуса ВС РФ. Ввиду приближающихся праздников наши парни начали наиболее активно осыпать „подарками“ незваных гостей и будут продолжать до тех пор, пока последний из них не покинет зону ответственности», — написал Рамзан Кадыров у себя в Telegram. Чеченский лидер подчеркнул, что ВСУ продолжают нести большие потери на поле боя. Кроме того, воздушная разведка эффективно выявляет скопления живой силы украинской армии. Ранее командир «Ахмата» Апты Алаудинов заявил, что ВСУ несут большие потери при атаках на Клещеевку. При этом украинские силы не оставляют попыток захватить населенный пункт, пишет Life.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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