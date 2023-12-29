Кадыров рассказал о «подарках» на Новый год для ВСУ от «Ахмата»

Чеченский спецназ «Ахмат» продолжает защищать территорию Клещеевки от ВСУ, осыпая их «подарками». Об этом заявил глава Республики Чечня Рамзан Кадыров.
«Клещеевка. Работает отряд „Шустрого“ спецназа „АХМАТ“ совместно с 4-й бригадой 2-го армейского корпуса ВС РФ. Ввиду приближающихся праздников наши парни начали наиболее активно осыпать „подарками“ незваных гостей и будут продолжать до тех пор, пока последний из них не покинет зону ответственности», —
Чеченский лидер подчеркнул, что ВСУ продолжают нести большие потери на поле боя. Кроме того, воздушная разведка эффективно выявляет скопления живой силы украинской армии.
Ранее командир «Ахмата» Апты Алаудинов заявил, что ВСУ несут большие потери при атаках на Клещеевку. При этом украинские силы не оставляют попыток захватить населенный пункт, пишет
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