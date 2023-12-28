В ЯНАО перед новогодними праздниками укрепили главную ледовую переправу

На переправе Салехард — Лабытнанги разрешено движение транспорта до 15 тонн
В ЯНАО на главной ледовой переправе через Обь усилили грузоподъемность. Движение транспорта общей массой до 15 тонн разрешено по трем полосам, сообщает пресс-служба окружного дептранса.
«С 14-00 часов [29 декабря] разрешено движение для всех видов транспортных средств общей массой до 15 тонн. Движение осуществляется по всем трем полосам», — сообщает пресс-служба департамента в telegram-канале «Дороги и транспорт Ямала».
Движение по переправе было ограничено с 26 декабря, транспортные средства общей массой свыше 10 тонн на лед не допускались. Ограничения были связаны с теплой погодой.
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