В ЯНАО перед новогодними праздниками укрепили главную ледовую переправу

На переправе Салехард — Лабытнанги дорожники усилили грузоподъемность

29 декабря 2023 в 14:30 Размер текста - 17 +

На переправе Салехард — Лабытнанги разрешено движение транспорта до 15 тонн Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В ЯНАО на главной ледовой переправе через Обь усилили грузоподъемность. Движение транспорта общей массой до 15 тонн разрешено по трем полосам, сообщает пресс-служба окружного дептранса. «С 14-00 часов [29 декабря] разрешено движение для всех видов транспортных средств общей массой до 15 тонн. Движение осуществляется по всем трем полосам», — сообщает пресс-служба департамента в telegram-канале «Дороги и транспорт Ямала». Движение по переправе было ограничено с 26 декабря, транспортные средства общей массой свыше 10 тонн на лед не допускались. Ограничения были связаны с теплой погодой.

В ЯНАО на главной ледовой переправе через Обь усилили грузоподъемность. Движение транспорта общей массой до 15 тонн разрешено по трем полосам, сообщает пресс-служба окружного дептранса. «С 14-00 часов [29 декабря] разрешено движение для всех видов транспортных средств общей массой до 15 тонн. Движение осуществляется по всем трем полосам», — сообщает пресс-служба департамента в telegram-канале «Дороги и транспорт Ямала». Движение по переправе было ограничено с 26 декабря, транспортные средства общей массой свыше 10 тонн на лед не допускались. Ограничения были связаны с теплой погодой.