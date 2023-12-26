На зимнике Салехард — Лабытнанги ограничили движение для большегрузов

Большегрузы не смогут проехать по зимнику Салехард — Лабытнанги
На ледовой переправе Салехард — Лабытнанги введены ограничения по грузоподъемности из-за потепления. Об этом сообщили в департаменте транспорта ЯНАО.
«С 18:00 часов [26 декабря] движение разрешено для всех видов транспортных средств общей массой до 10 тонн. Ограничения связаны с повышением температуры воздуха выше −10 градусов», — рассказали в дептрансе.
Часть зимников ЯНАО до сих пор не открыта. Там в круглосуточном режиме идет обустройство, но работы осложняет вода, которая выходит на поверхность.
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