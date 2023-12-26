На зимнике Салехард — Лабытнанги ограничили движение для большегрузов

27 декабря 2023 в 03:20 Размер текста - 17 +

Большегрузы не смогут проехать по зимнику Салехард — Лабытнанги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На ледовой переправе Салехард — Лабытнанги введены ограничения по грузоподъемности из-за потепления. Об этом сообщили в департаменте транспорта ЯНАО. «С 18:00 часов [26 декабря] движение разрешено для всех видов транспортных средств общей массой до 10 тонн. Ограничения связаны с повышением температуры воздуха выше −10 градусов», — рассказали в дептрансе. Часть зимников ЯНАО до сих пор не открыта. Там в круглосуточном режиме идет обустройство, но работы осложняет вода, которая выходит на поверхность.

На ледовой переправе Салехард — Лабытнанги введены ограничения по грузоподъемности из-за потепления. Об этом сообщили в департаменте транспорта ЯНАО. «С 18:00 часов [26 декабря] движение разрешено для всех видов транспортных средств общей массой до 10 тонн. Ограничения связаны с повышением температуры воздуха выше −10 градусов», — рассказали в дептрансе. Часть зимников ЯНАО до сих пор не открыта. Там в круглосуточном режиме идет обустройство, но работы осложняет вода, которая выходит на поверхность.