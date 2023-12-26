26 декабря 2023

На зимнике Салехард — Лабытнанги ограничили движение для большегрузов

© Служба новостей «URA.RU»
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Большегрузы не смогут проехать по зимнику Салехард — Лабытнанги Фото:

На ледовой переправе Салехард — Лабытнанги введены ограничения по грузоподъемности из-за потепления. Об этом сообщили в департаменте транспорта ЯНАО.

«С 18:00 часов [26 декабря] движение разрешено для всех видов транспортных средств общей массой до 10 тонн. Ограничения связаны с повышением температуры воздуха выше −10 градусов», — рассказали в дептрансе.

Часть зимников ЯНАО до сих пор не открыта. Там в круглосуточном режиме идет обустройство, но работы осложняет вода, которая выходит на поверхность.

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На ледовой переправе Салехард — Лабытнанги введены ограничения по грузоподъемности из-за потепления. Об этом сообщили в департаменте транспорта ЯНАО. «С 18:00 часов [26 декабря] движение разрешено для всех видов транспортных средств общей массой до 10 тонн. Ограничения связаны с повышением температуры воздуха выше −10 градусов», — рассказали в дептрансе. Часть зимников ЯНАО до сих пор не открыта. Там в круглосуточном режиме идет обустройство, но работы осложняет вода, которая выходит на поверхность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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