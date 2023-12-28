Новый главврач открыл молельную комнату в курганской больнице

29 декабря 2023 в 14:39 Размер текста - 17 +

В больнице села Мокроусово появилась молельная комната Фото: Илья Московец © URA.RU В филиале межрайонной больницы №2 в Мокроусово Курганской области открыли молельную комнату. Об этом сообщает медучреждение на своей странице во «ВКонтакте». «В филиале ГБУ „Межрайонная больница № 2“ села Мокроусово состоялась официальная церемония открытия молельной комнаты. Комната расположена на втором этаже, в ней проведен косметический ремонт», — указано в сообщении больницы. В церемонии участвовал исполняющий обязанности главврача Урал Галиев и настоятель храма покрова Пресвятой Богородицы отец Олег (Масленников). Галиев отметил, что в больнице на лечении находятся люди разных конфессий, многие из них — в состоянии сильного душевного волнения, переживая за свое здоровье. Он уверен, что в молельной комнате пациенты смогут привести мысли в порядок, укрепить свой дух, что поможет в работе врачам. URA.RU писало, что врач-невролог из Оренбургской области Урал Галиев возглавил межрайонную больницу №2 в сентябре 2023 года. По данным источников агентства, он распорядился убрать из больницы иконы. В ответ на запрос в больнице пояснили, что планируют открытие молельной комнаты. В Мокроусовской больнице открыли молельную комнату Фото: Межрайонная больница №2, https://vk.com/lebyaje_mrb2 Фото: Межрайонная больница №2, https://vk.com/lebyaje_mrb2

В филиале межрайонной больницы №2 в Мокроусово Курганской области открыли молельную комнату. Об этом сообщает медучреждение на своей странице во «ВКонтакте». «В филиале ГБУ „Межрайонная больница № 2“ села Мокроусово состоялась официальная церемония открытия молельной комнаты. Комната расположена на втором этаже, в ней проведен косметический ремонт», — указано в сообщении больницы. В церемонии участвовал исполняющий обязанности главврача Урал Галиев и настоятель храма покрова Пресвятой Богородицы отец Олег (Масленников). Галиев отметил, что в больнице на лечении находятся люди разных конфессий, многие из них — в состоянии сильного душевного волнения, переживая за свое здоровье. Он уверен, что в молельной комнате пациенты смогут привести мысли в порядок, укрепить свой дух, что поможет в работе врачам. URA.RU писало, что врач-невролог из Оренбургской области Урал Галиев возглавил межрайонную больницу №2 в сентябре 2023 года. По данным источников агентства, он распорядился убрать из больницы иконы. В ответ на запрос в больнице пояснили, что планируют открытие молельной комнаты.