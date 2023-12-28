28 декабря 2023

Новый главврач открыл молельную комнату в курганской больнице

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие часовни имени иконы Божией Матери «Неопалимая Купина». Екатеринбург, часовня имени иконы божией матери неопалимая купина
В больнице села Мокроусово появилась молельная комната Фото:

В филиале межрайонной больницы №2 в Мокроусово Курганской области открыли молельную комнату. Об этом сообщает медучреждение на своей странице во «ВКонтакте».

«В филиале ГБУ „Межрайонная больница № 2“ села Мокроусово состоялась официальная церемония открытия молельной комнаты. Комната расположена на втором этаже, в ней проведен косметический ремонт», — указано в сообщении больницы.

В церемонии участвовал исполняющий обязанности главврача Урал Галиев и настоятель храма покрова Пресвятой Богородицы отец Олег (Масленников). Галиев отметил, что в больнице на лечении находятся люди разных конфессий, многие из них — в состоянии сильного душевного волнения, переживая за свое здоровье. Он уверен, что в молельной комнате пациенты смогут привести мысли в порядок, укрепить свой дух, что поможет в работе врачам.

URA.RU писало, что врач-невролог из Оренбургской области Урал Галиев возглавил межрайонную больницу №2 в сентябре 2023 года. По данным источников агентства, он распорядился убрать из больницы иконы. В ответ на запрос в больнице пояснили, что планируют открытие молельной комнаты.

В Мокроусовской больнице открыли молельную комнату
В Мокроусовской больнице открыли молельную комнату
Фото:
Фото:

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В филиале межрайонной больницы №2 в Мокроусово Курганской области открыли молельную комнату. Об этом сообщает медучреждение на своей странице во «ВКонтакте». «В филиале ГБУ „Межрайонная больница № 2“ села Мокроусово состоялась официальная церемония открытия молельной комнаты. Комната расположена на втором этаже, в ней проведен косметический ремонт», — указано в сообщении больницы. В церемонии участвовал исполняющий обязанности главврача Урал Галиев и настоятель храма покрова Пресвятой Богородицы отец Олег (Масленников). Галиев отметил, что в больнице на лечении находятся люди разных конфессий, многие из них — в состоянии сильного душевного волнения, переживая за свое здоровье. Он уверен, что в молельной комнате пациенты смогут привести мысли в порядок, укрепить свой дух, что поможет в работе врачам. URA.RU писало, что врач-невролог из Оренбургской области Урал Галиев возглавил межрайонную больницу №2 в сентябре 2023 года. По данным источников агентства, он распорядился убрать из больницы иконы. В ответ на запрос в больнице пояснили, что планируют открытие молельной комнаты.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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