Главврачом больницы в курганском округе стал экс-депутат из Оренбурга

Невролог Урал Галиев из Оренбургской области возглавил больницу в Лебяжье Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Межрайонную больницу №2 в поселке Лебяжье Курганской области возглавил врач-невролог и бывший депутат из Оренбургской области Урал Галиев. Об этом URA.RU сообщил источник из сферы здравоохранения. В депздраве информацию о назначении нового руководителя подтвердили.

«Назначен исполняющим обязанности главного врача Галиев Урал Кашифович, заведующий поликлиники. Прибыл из Оренбургской области, имеет стаж работы руководителя 10 лет», — сообщили в департаменте здравоохранения Курганской области на запрос агентства.

Урал Галиев по специальности невролог (закончил обучение по специализации «лечебное дело», «педиатрия/неврология»), ему 60 лет. По данным из открытых источников, Галиев несколько раз выдвигался на выборы депутатов Абдулинского района Оренбургской области в качестве самовыдвиженца. Был избран депутатом четвертого созыва в 2012 году, но сложил полномочия. В базе всероссийской системы проверки контрагентов есть сведения об ООО «УРАЛФАРМ» Урала Галиева, зарегистрированном в городе Абдулино Оренбургской области. Основной вид деятельности организации — розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, косметическими и парфюмерными товарами. Вместе с тем, юрлицо работало меньше года: с мая по декабрь 2011 года. Галиев числился руководителем ООО с сентября по декабрь 2011 года.

В настоящее время на сайте «Поликлиника45» указано, что невролог Галиев Урал Каширович принимает в ГБУ «Межрайонная больница №2» (р.п. Лебяжье) с 29 сентября. Однако на момент публикации, расписания приемов пациентов и возможности записи на прием нет.

Ранее обязанности главврача Лебяжьевской больницы исполняла Светлана Харченко (с ноября 2019 года). В депздраве уточнили, что она продолжит работать в больнице в должности заместителя главного врача.

URA.RU писало, что в 2019 году главврач Лебяжьевской центральной районной больницы Курганской области Владимир Харченко был уволен после жалоб местных жителей на нехватку врачей. После проверки больницы депздрав (на тот момент ведомство возглавляла Лариса Кокорина) расторг договор в главврачом.

Скрин: www.poliklinika45.ru

Скрин: zachestnyibiznes.ru