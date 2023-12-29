Bloomberg спрогнозировал худший год для доллара со времен пандемии

Аналитики пришли к выводу, что 2023 год станет худшим для доллара с начала пандемии коронавирусной инфекции. И такая тенденция может продолжиться. Об этом сообщили в Bloomberg.
«Подходящий к концу 2023 год станет для доллара худшим с начала пандемии коронавируса в 2020 году», — подытожили зарубежные аналитики. Они подчеркнули, что наибольшее сокращение валюты произошло в четвертом квартале.
В США отмечается замедление роста экономики в стране. По словам авторов материала, Федеральная резервная служба пытается искусственно снизить ставки, чтобы стимулировать экономику.
Сейчас курс американской валюты составляет 87,9 рублей. Он опустился ниже 89 рублей впервые с 30 ноября, отмечает Московская биржа.
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