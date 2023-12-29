В мире США Bloomberg спрогнозировал худший год для доллара со времен пандемии 29 декабря 2023 в 15:24 Размер текста - 17 + В США называют 2023 год худшим для доллара Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Аналитики пришли к выводу, что 2023 год станет худшим для доллара с начала пандемии коронавирусной инфекции. И такая тенденция может продолжиться. Об этом сообщили в Bloomberg. «Подходящий к концу 2023 год станет для доллара худшим с начала пандемии коронавируса в 2020 году», — подытожили зарубежные аналитики. Они подчеркнули, что наибольшее сокращение валюты произошло в четвертом квартале. В США отмечается замедление роста экономики в стране. По словам авторов материала, Федеральная резервная служба пытается искусственно снизить ставки, чтобы стимулировать экономику. Сейчас курс американской валюты составляет 87,9 рублей. Он опустился ниже 89 рублей впервые с 30 ноября, отмечает Московская биржа. Аналитики пришли к выводу, что 2023 год станет худшим для доллара с начала пандемии коронавирусной инфекции. И такая тенденция может продолжиться. Об этом сообщили в Bloomberg. «Подходящий к концу 2023 год станет для доллара худшим с начала пандемии коронавируса в 2020 году», — подытожили зарубежные аналитики. Они подчеркнули, что наибольшее сокращение валюты произошло в четвертом квартале. В США отмечается замедление роста экономики в стране. По словам авторов материала, Федеральная резервная служба пытается искусственно снизить ставки, чтобы стимулировать экономику. Сейчас курс американской валюты составляет 87,9 рублей. Он опустился ниже 89 рублей впервые с 30 ноября, отмечает Московская биржа. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям