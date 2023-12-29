Bloomberg спрогнозировал худший год для доллара со времен пандемии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Валюта. Екатеринбург, наличка, курс валют, деньги, обмен валюты, доллары, валюта, доллар, наличные деньги
В США называют 2023 год худшим для доллара Фото:

Аналитики пришли к выводу, что 2023 год станет худшим для доллара с начала пандемии коронавирусной инфекции. И такая тенденция может продолжиться. Об этом сообщили в Bloomberg.

«Подходящий к концу 2023 год станет для доллара худшим с начала пандемии коронавируса в 2020 году», — подытожили зарубежные аналитики. Они подчеркнули, что наибольшее сокращение валюты произошло в четвертом квартале.

В США отмечается замедление роста экономики в стране. По словам авторов материала, Федеральная резервная служба пытается искусственно снизить ставки, чтобы стимулировать экономику.

Сейчас курс американской валюты составляет 87,9 рублей. Он опустился ниже 89 рублей впервые с 30 ноября, отмечает Московская биржа.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Аналитики пришли к выводу, что 2023 год станет худшим для доллара с начала пандемии коронавирусной инфекции. И такая тенденция может продолжиться. Об этом сообщили в Bloomberg. «Подходящий к концу 2023 год станет для доллара худшим с начала пандемии коронавируса в 2020 году», — подытожили зарубежные аналитики. Они подчеркнули, что наибольшее сокращение валюты произошло в четвертом квартале. В США отмечается замедление роста экономики в стране. По словам авторов материала, Федеральная резервная служба пытается искусственно снизить ставки, чтобы стимулировать экономику. Сейчас курс американской валюты составляет 87,9 рублей. Он опустился ниже 89 рублей впервые с 30 ноября, отмечает Московская биржа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...