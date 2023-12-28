28 декабря 2023

Пермяки обворовали магазин, когда им отказали дать продукты в долг

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт "Полиция, доставка подсудимого". Москва, подсудимый, полиция, наручники, заключенный
Преступников поймали в тот же день Фото:

Пьяные жители Перми обворовали магазинов после того, как продавец отказал продать алкоголь и продукты в долг. Об этом сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда.

«Подсудимые, находясь в торговом зале магазина, не имея при себе денежных средств, обратились с просьбой к продавцу-кассиру, приобрести продукты питания и алкоголь в долг. Получив отказ, у подсудимого возник корыстный умысел, направленный на открытое хищение продуктов питания и алкоголя из вышеуказанного магазина», — говорится вы решении.

Преступники использовали стандартную схему — один отвлекал, а второй сметал товары с полок. Продукты и алкоголь сообщники успели употребить, после чего в тот же день их поймали. На допросе они уверяли, что ничего не помнят. В суде обоих приговорили к 2,5 годам лишения свободы, но позже заменили наказание на три года исправительных работ.

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Пьяные жители Перми обворовали магазинов после того, как продавец отказал продать алкоголь и продукты в долг. Об этом сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда. «Подсудимые, находясь в торговом зале магазина, не имея при себе денежных средств, обратились с просьбой к продавцу-кассиру, приобрести продукты питания и алкоголь в долг. Получив отказ, у подсудимого возник корыстный умысел, направленный на открытое хищение продуктов питания и алкоголя из вышеуказанного магазина», — говорится вы решении. Преступники использовали стандартную схему — один отвлекал, а второй сметал товары с полок. Продукты и алкоголь сообщники успели употребить, после чего в тот же день их поймали. На допросе они уверяли, что ничего не помнят. В суде обоих приговорили к 2,5 годам лишения свободы, но позже заменили наказание на три года исправительных работ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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