Пермяки обворовали магазин, когда им отказали дать продукты в долг

29 декабря 2023 в 16:30 Размер текста - 17 +

Преступников поймали в тот же день Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пьяные жители Перми обворовали магазинов после того, как продавец отказал продать алкоголь и продукты в долг. Об этом сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда. «Подсудимые, находясь в торговом зале магазина, не имея при себе денежных средств, обратились с просьбой к продавцу-кассиру, приобрести продукты питания и алкоголь в долг. Получив отказ, у подсудимого возник корыстный умысел, направленный на открытое хищение продуктов питания и алкоголя из вышеуказанного магазина», — говорится вы решении. Преступники использовали стандартную схему — один отвлекал, а второй сметал товары с полок. Продукты и алкоголь сообщники успели употребить, после чего в тот же день их поймали. На допросе они уверяли, что ничего не помнят. В суде обоих приговорили к 2,5 годам лишения свободы, но позже заменили наказание на три года исправительных работ.

Пьяные жители Перми обворовали магазинов после того, как продавец отказал продать алкоголь и продукты в долг. Об этом сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда. «Подсудимые, находясь в торговом зале магазина, не имея при себе денежных средств, обратились с просьбой к продавцу-кассиру, приобрести продукты питания и алкоголь в долг. Получив отказ, у подсудимого возник корыстный умысел, направленный на открытое хищение продуктов питания и алкоголя из вышеуказанного магазина», — говорится вы решении. Преступники использовали стандартную схему — один отвлекал, а второй сметал товары с полок. Продукты и алкоголь сообщники успели употребить, после чего в тот же день их поймали. На допросе они уверяли, что ничего не помнят. В суде обоих приговорили к 2,5 годам лишения свободы, но позже заменили наказание на три года исправительных работ.