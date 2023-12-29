Путин согласился с «Аэрофлотом» о продлении «плоских» тарифов

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Споттинг в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, авиакомпания аэрофлот, авиакомпания aeroflot
Владимир Путин оценил качественную работу «Аэрофлота» Фото:

Президент России Владимир Путин отметил, что «Аэрофлот» остается авиакомпанией с хорошим качеством обслуживания пассажиров. Это удается ей достигать, в том числе, при помощи введения «плоских» тарифов, то есть с фиксированными ценами. Поэтому ее следует продлить, подчеркнул российский глава.

«Так и сделаем», — ответил Путин на просьбу главы компании «Аэрофлот» Сергея Александровского поддержать продление программы продажи авиабилетов по «плоским» тарифам. «Уровень качества держится на планке. <…> Надо сохранять и улучшать все, что связано с обслуживанием людей», — подчеркнул Путин. Интервью также опубликовано на официальном сайте Кремля.

«Плоские тарифы» — тарифы с фиксированной ценой авиабилетов, которая не зависит от даты покупки и сезона, они действуют в течении всего года. «Аэрофлот» их ввел еще шесть лет назад.

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Президент России Владимир Путин отметил, что «Аэрофлот» остается авиакомпанией с хорошим качеством обслуживания пассажиров. Это удается ей достигать, в том числе, при помощи введения «плоских» тарифов, то есть с фиксированными ценами. Поэтому ее следует продлить, подчеркнул российский глава. «Так и сделаем», — ответил Путин на просьбу главы компании «Аэрофлот» Сергея Александровского поддержать продление программы продажи авиабилетов по «плоским» тарифам. «Уровень качества держится на планке. <…> Надо сохранять и улучшать все, что связано с обслуживанием людей», — подчеркнул Путин. Интервью также опубликовано на официальном сайте Кремля. «Плоские тарифы» — тарифы с фиксированной ценой авиабилетов, которая не зависит от даты покупки и сезона, они действуют в течении всего года. «Аэрофлот» их ввел еще шесть лет назад.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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