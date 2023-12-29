«Аэрофлот» выкупил у иностранных компаний 98 самолетов

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«Аэрофлот» выкупил 98 иностранных самолетов Фото:

Авиакомпания «Аэрофлот» за 2023 год выкупила 98 иностранных самолетов Boeing и Airbus. Об этом рассказала глава компании Сергей Александровский.

«На конец года общее количество по группе „Аэрофлот“ будет 98 воздушных судов, которые переведены в собственность российского юридического лица», — подчеркнул Сергей Александровский во время рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным. Глава компании подчеркнул, что наращивается международный пассажиропоток.

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Авиакомпания «Аэрофлот» за 2023 год выкупила 98 иностранных самолетов Boeing и Airbus. Об этом рассказала глава компании Сергей Александровский. «На конец года общее количество по группе „Аэрофлот“ будет 98 воздушных судов, которые переведены в собственность российского юридического лица», — подчеркнул Сергей Александровский во время рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным. Глава компании подчеркнул, что наращивается международный пассажиропоток.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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